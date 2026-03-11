Эти китайские паровые булочки — ваш билет в мир азиатского фастфуда. Готовим вкуснейшие баоцзы

Готовить на пару — это не просто диетический метод, это целая философия, где продукты раскрывают свою суть без лишних калорий. Баоцзы, китайские паровые булочки, — яркое тому подтверждение. Их воздушное, слегка вязкое тесто и сочная начинка из свиного фарша с имбирем создают гармонию, которую подчеркивает лишь пикантный соус с острым чили. А аромат, который разносится по кухне во время готовки, — это предвкушение настоящего азиатского пира.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 500 г, вода теплая — 250 мл, дрожжи сухие — 7 г (или 20 г свежих), сахар — 1 ч. л., сода — 1/2 ч. л., вода теплая (для соды) — 2 ч. л. Для начинки: фарш свиной — 300 г, лук зеленый — 3–4 перья, имбирь свежий — 20 г, соевый соус — 2 ст. л., крахмал кукурузный — 1 ст. л., белок яичный — 1 шт., масло кунжутное — 1 ст. л., перец черный молотый — по вкусу. Для соуса: соевый соус — 3 ст. л., уксус рисовый (можно заменить лимонным соком) — 3 ст. л., перец чили хлопьями — 1–2 ч. л., кунжут обжаренный — 1 ч. л.

Как я его готовлю

Сначала готовим тесто: в теплой воде разводим дрожжи и сахар, оставляем на 10 минут для активации. Просеиваем муку в миску, вливаем дрожжевую смесь и замешиваем гладкое, эластичное тесто. Накрываем полотенцем и убираем в теплое место минимум на 1 час — оно должно увеличиться вдвое. Когда тесто подойдет, разводим соду в двух чайных ложках теплой воды, слегка сбрызгиваем поверхность теста и аккуратно вымешиваем еще 2–3 минуты. Оставляем отдыхать на 10 минут.

Делаем начинку: зеленый лук мелко рубим, имбирь очищаем и натираем на мелкой терке. В миске соединяем свиной фарш, лук, имбирь, соевый соус, кунжутное масло и черный перец. Крахмал разводим в столовой ложке холодной воды до однородности, слегка взбиваем белок вилкой. Добавляем крахмальную смесь и белок к фаршу — это сделает начинку сочной и свяжет ее. Тщательно вымешиваем начинку до липкой консистенции.

Подошедшее тесто делим на 10 равных частей, каждую скатываем в шар. Раскатываем каждый шар в круглую лепешку, слегка утолщая центр. На середину лепешки выкладываем столовую ложку начинки. Формируем булочку в традиционной форме «лотоса»: левую руку используем как основу, а пальцами правой руки (большим, указательным и средним) создаем мелкие защипы по кругу, собирая тесто в складки-«лепестки». Оставляем небольшое отверстие в центре.

Выкладываем баоцзы в пароварку на смазанные маслом или застеленные пергаментом уровни, оставляя расстояние между булочками. Готовим на пару 10–15 минут после закипания воды — булочки должны стать объемными и блестящими. Пока булочки парятся, готовим соус: просто смешиваем соевый соус, рисовый уксус, хлопья чили и обжаренный кунжут. Подаем баоцзы горячими.

