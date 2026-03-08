Зимняя Олимпиада — 2026
Синнабоны без молока и масла — теперь и в пост балую семью любимым десертом. Получаются воздушными и нежными

Беру бананы, растительное молоко и кокосовое масло — и готовлю ароматные булочки с корицей, которые ничем не уступают классическим. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного чаепития или уютного завтрака. Его необычность в том, что банановое пюре заменяет яйца, делая тесто мягким и эластичным, а кокосовое масло придаёт нежность и лёгкий тропический оттенок. Получается обалденная вкуснятина: воздушные, слоистые булочки с насыщенным коричным ароматом, политые апельсиновой глазурью, которые тают во рту и дарят настоящее удовольствие. Даже те, кто не постится, просят добавки и не верят, что в тесте нет молока и яиц.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 550 г муки, 80 г сахара, 100 г кокосового или пальмового масла, 10 г дрожжей, 100 г бананов (пюре), 220 мл растительного молока; для начинки — 150 г сахара, 30 г корицы, кокосовое масло для смазывания; для глазури — 100 г сахарной пудры, 20–40 г апельсинового сока. Смешайте сахар с растительным молоком, добавьте растопленное масло и дрожжи. Когда дрожжи активируются, вмешайте банановое пюре и муку, замесите мягкое тесто. Оставьте в тепле на 1 час. Раскатайте в пласт, смажьте маслом, посыпьте смесью сахара и корицы, сверните рулетом, нарежьте на порции. Выпекайте 15 минут при 180°C. Смешайте пудру с апельсиновым соком и полейте тёплые булочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

