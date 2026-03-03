Устали от сложных рецептов? Творожные булочки «Простушки» с корицей — пышные, ароматные, без возни

Беру творог, муку и корицу — и готовлю пышные ароматные булочки «Простушки» прямо на противне без лишних хлопот. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что никаких дрожжей, подхода и расстойки — просто смешал, сформировал и выпек. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые булочки с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, тающей во рту серединкой, пропитанной ароматом корицы и ванили. Они такие пышные и ароматные, что исчезают со стола быстрее, чем остывают. Даже те, кто не любит возиться с выпечкой, будут в восторге от этой простоты.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, ванилин, щепотка соли. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте сахар, соль, ванилин и корицу. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Скатайте его в колбаску, нарежьте на кусочки и сформируйте булочки. Выложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяной корочки.

