Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 10:00

Устали от сложных рецептов? Творожные булочки «Простушки» с корицей — пышные, ароматные, без возни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, муку и корицу — и готовлю пышные ароматные булочки «Простушки» прямо на противне без лишних хлопот. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что никаких дрожжей, подхода и расстойки — просто смешал, сформировал и выпек. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые булочки с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, тающей во рту серединкой, пропитанной ароматом корицы и ванили. Они такие пышные и ароматные, что исчезают со стола быстрее, чем остывают. Даже те, кто не любит возиться с выпечкой, будут в восторге от этой простоты.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, ванилин, щепотка соли. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте сахар, соль, ванилин и корицу. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Скатайте его в колбаску, нарежьте на кусочки и сформируйте булочки. Выложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальный постный пирог на каждый день: вкуснотища с яблоками
Семья и жизнь
Идеальный постный пирог на каждый день: вкуснотища с яблоками
Как чак-чак, но по-чувашски: готовим медовые колобки йава за полчаса
Семья и жизнь
Как чак-чак, но по-чувашски: готовим медовые колобки йава за полчаса
Большой пирог из слоеного теста — быстро и сытно: завитушка на всю семью без лишних хлопот
Общество
Большой пирог из слоеного теста — быстро и сытно: завитушка на всю семью без лишних хлопот
Никаких танцев с бубном! Творожные булочки «Яблочные завитки» — воздушные, нежные, без подхода
Общество
Никаких танцев с бубном! Творожные булочки «Яблочные завитки» — воздушные, нежные, без подхода
Никаких дрожжей и долгого ожидания! Творожные булочки «Пушинки» с ванилью готовы через 20 минут
Общество
Никаких дрожжей и долгого ожидания! Творожные булочки «Пушинки» с ванилью готовы через 20 минут
рецепты
кулинария
булочки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом опубликовал «веселое» видео с ударами по Ирану под песню Macarena
Наступление ВС РФ на Харьков 3 марта: обстановка у Волчанска и Купянска
Армия Израиля вошла на территорию соседней страны
Путин назначил посла России в Польше
Школьников «обрадовали» новым экзаменом по старому предмету
Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности
Трамп отказался от скучных пресс-конференций по просьбе союзников
Экономист ответила, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России
Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта под Сумами
Ситуация в Дубае 3 марта: работа аэропортов, рейсы в Россию, удары Ирана
Новый удар Израиля привел к гибели 13 иранских военных
Стало известно, обрушит ли Иран рынок недвижимости в Дубае
Зеленский сделал дерзкое заявление о выборах на Украине
Россиянам рассказали, когда повысят коэффициенты к ставкам экосбора
Франция усилит ПВО на Кипре
Иранские города содрогнулись от взрывов
Невролог предупредила, чем грозит привычка чистить уши ватными палочками
Директор школы ответила рублем за травму девочки на стройке
Фьючерсы TTF обновили максимум с февраля 2025 года
В США признали давление Китая на Иран по одной причине
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.