Большой пирог из слоеного теста — быстро и сытно: завитушка на всю семью без лишних хлопот

Если хочется вкусной домашней выпечки, но нет времени замешивать тесто, этот пирог — настоящая находка. Слоеное тесто и простая начинка превращаются в ароматную завитушку, которая порадует семью и гостей. Готовить легко, а результат впечатляет внешним видом и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Слоеное тесто — 500 г

Говяжий фарш — 300 г

Яйца — 3 шт.

Сыр — 50 г

Сливочное масло — 20 г

Лук — 1 шт.

Укроп — 1 пучок

Кунжут — для посыпки

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Разморозьте тесто, подготовьте фарш. Лук мелко нарежьте и обжарьте с фаршем на сливочном масле, посолите и поперчите. Яйца сварите вкрутую и натрите на терке. Сыр натрите, укроп измельчите. На тесто выложите слой фарша, затем яйца, сыр и укроп. Скрутите тесто в трубочку, затем в улитку, защипните края. Смажьте молоком и посыпьте кунжутом. Выпекайте 45 минут при 180 °C. Пирог готов — ароматный, сытный и праздничный!

