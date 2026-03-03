Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 09:00

Большой пирог из слоеного теста — быстро и сытно: завитушка на всю семью без лишних хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется вкусной домашней выпечки, но нет времени замешивать тесто, этот пирог — настоящая находка. Слоеное тесто и простая начинка превращаются в ароматную завитушку, которая порадует семью и гостей. Готовить легко, а результат впечатляет внешним видом и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто — 500 г
  • Говяжий фарш — 300 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сыр — 50 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Лук — 1 шт.
  • Укроп — 1 пучок
  • Кунжут — для посыпки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Разморозьте тесто, подготовьте фарш. Лук мелко нарежьте и обжарьте с фаршем на сливочном масле, посолите и поперчите. Яйца сварите вкрутую и натрите на терке. Сыр натрите, укроп измельчите. На тесто выложите слой фарша, затем яйца, сыр и укроп. Скрутите тесто в трубочку, затем в улитку, защипните края. Смажьте молоком и посыпьте кунжутом. Выпекайте 45 минут при 180 °C. Пирог готов — ароматный, сытный и праздничный!

Ранее сообщалось: если утром времени в обрез, а завтрак хочется вкусный и сытный, этот рецепт станет спасением. «Пиццеброд» готовится всего за 5 минут на сковороде, выглядит эффектно и напоминает мини-пиццу, но без духовки и лишней возни.

