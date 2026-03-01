Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 10:00

Никаких дрожжей и долгого ожидания! Творожные булочки «Пушинки» с ванилью готовы через 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, муку и ваниль — и готовлю воздушные булочки «Пушинки» прямо на противне без дрожжей и долгого ожидания. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что никаких дрожжей, подхода и расстойки — просто смешал, сформировал и через 20 минут наслаждаешься нежнейшей выпечкой. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые булочки с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, тающей во рту серединкой, пропитанной ванильным ароматом. Они такие пышные и воздушные, что буквально тают на языке, а ванильный запах наполняет всю кухню, собирая семью за столом еще до того, как булочки успеют остыть.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Скатайте его в колбаску, нарежьте на кусочки и сформируйте небольшие булочки. Выложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Общество
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Дрожжевое тесто не нужно! Пеку творожные булочки с начинкой безе — пышные, невесомые, за 20 минут
Общество
Дрожжевое тесто не нужно! Пеку творожные булочки с начинкой безе — пышные, невесомые, за 20 минут
Увидела «Мраморные улитки» с какао в ленте, испекла в тот же вечер — теперь это мой фирменный десерт
Общество
Увидела «Мраморные улитки» с какао в ленте, испекла в тот же вечер — теперь это мой фирменный десерт
Надоело жарить сырники, теперь запекаю творожные палочки в духовке: никакой мороки — простой рецепт
Общество
Надоело жарить сырники, теперь запекаю творожные палочки в духовке: никакой мороки — простой рецепт
О завтраках голова не болит — готовлю пирожки и замораживаю: утром остается засунуть в духовку
Общество
О завтраках голова не болит — готовлю пирожки и замораживаю: утром остается засунуть в духовку
рецепты
булочки
творог
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потери ВСУ в тылу оказались катастрофическими
Украинский генерал впал в панику из-за технологического прогресса России
Удары по Украине сегодня, 1 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
В США раскрыли, кто науськивал Трампа на бомбежку Ирана
Раскрыто количество сброшенных на дворец Хаменеи бомб
Россиянам рассказали, как распознать взлом мессенджера
Назван возможный ответ Ирана на убийство Хаменеи
Суд арестовал неудавшегося убийцу-подрывника из Фрязино
«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана
Афганистан и Пакистан «сцепились» у провинции Нангархар
Иран впервые атаковал Оман
В США вспомнили слова Путина и предрекли Трампу политический апокалипсис
Три десятка российский судов остаются в зоне конфликта на Ближнем Востоке
«Уральские авиалинии» приняли решение по полетам в Дубай
Магнитные бури сегодня, 1 марта: что завтра, скачки давления, головные боли
Иран сбил американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
«Посреди ночи»: в поведении Трампа заметили странности
Для американских кораблей закрыли Персидский залив
Наступление ВС РФ на Харьков 1 марта: лютый удар по лагерю, сотни трупов
Появилась информация о жертвах штурма американского консульства в Карачи
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.