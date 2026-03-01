Никаких дрожжей и долгого ожидания! Творожные булочки «Пушинки» с ванилью готовы через 20 минут

Беру творог, муку и ваниль — и готовлю воздушные булочки «Пушинки» прямо на противне без дрожжей и долгого ожидания. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что никаких дрожжей, подхода и расстойки — просто смешал, сформировал и через 20 минут наслаждаешься нежнейшей выпечкой. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые булочки с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, тающей во рту серединкой, пропитанной ванильным ароматом. Они такие пышные и воздушные, что буквально тают на языке, а ванильный запах наполняет всю кухню, собирая семью за столом еще до того, как булочки успеют остыть.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Скатайте его в колбаску, нарежьте на кусочки и сформируйте небольшие булочки. Выложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте теплыми.

