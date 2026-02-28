Зимняя Олимпиада — 2026
Дрожжевое тесто не нужно! Пеку творожные булочки с начинкой безе — пышные, невесомые, за 20 минут

Беру творог, муку и яйца — и готовлю нежнейшие булочки с начинкой из воздушного безе, которые тают во рту и исчезают со стола быстрее, чем остывают. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что вместо привычного теста на дрожжах — творожная основа, а внутри каждой булочки спрятано облачко нежного безе, которое при выпечке становится мягким и слегка тягучим. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые булочки с хрустящей корочкой и нежной, воздушной серединкой, где сладкое безе гармонично дополняет сливочный вкус творога. Они пышные, невесомые, и приготовить их можно всего за 20 минут без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 50 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли; для начинки — 1 яичный белок, 50 г сахарной пудры. Творог разомните с мягким маслом, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Разделите на 8 частей, раскатайте лепёшки. Для начинки взбейте белок с сахарной пудрой до устойчивых пиков. На каждую лепёшку выложите немного безе, защипните края, формируя булочки. Выпекайте при 190 градусах 15–20 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

