Дрожжевое тесто не нужно! Пеку творожные булочки с начинкой безе — пышные, невесомые, за 20 минут

Беру творог, муку и яйца — и готовлю нежнейшие булочки с начинкой из воздушного безе, которые тают во рту и исчезают со стола быстрее, чем остывают. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что вместо привычного теста на дрожжах — творожная основа, а внутри каждой булочки спрятано облачко нежного безе, которое при выпечке становится мягким и слегка тягучим. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые булочки с хрустящей корочкой и нежной, воздушной серединкой, где сладкое безе гармонично дополняет сливочный вкус творога. Они пышные, невесомые, и приготовить их можно всего за 20 минут без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 50 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли; для начинки — 1 яичный белок, 50 г сахарной пудры. Творог разомните с мягким маслом, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Разделите на 8 частей, раскатайте лепёшки. Для начинки взбейте белок с сахарной пудрой до устойчивых пиков. На каждую лепёшку выложите немного безе, защипните края, формируя булочки. Выпекайте при 190 градусах 15–20 минут до румяной корочки.

