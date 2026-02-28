Зимняя Олимпиада — 2026
Наваристый постный борщ без мяса варю впрок: на второй день он ещё ароматнее, чем в первый. Для Великого поста и не только

Фото: D-NEWS.ru
Беру свеклу, капусту и фасоль — и варю наваристый постный борщ прямо в кастрюле. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или уютного семейного обеда. Его необычность в том, что без мяса он получается таким же насыщенным и ароматным благодаря правильному сочетанию овощей, фасоли и пряностей. А на второй день борщ становится ещё вкуснее — все вкусы раскрываются по-настоящему. Получается обалденная вкуснятина: густой, рубиново-красный бульон с мягкими кусочками овощей, нежной фасолью и лёгкой кислинкой. Аромат чеснока и зелени сводит с ума, а ложка сметаны (если не в пост) делает его совершенным. Такой борщ хочется есть снова и снова, а сваренный впрок выручает в самые загруженные дни.

Для приготовления вам понадобится: 2 свеклы, 1 морковь, 1 луковица, 300 г белокочанной капусты, 3 картофелины, 1 банка консервированной фасоли (или 100 г сухой, отваренной), 2 ст. ложки томатной пасты, 2 зубчика чеснока, лавровый лист, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло. Натрите свеклу и морковь, лук нарежьте кубиками. Обжарьте овощи на масле, добавьте томатную пасту и тушите 5 минут. В кипящую воду положите нарезанный картофель, через 10 минут добавьте нашинкованную капусту, затем зажарку и фасоль. Варите до готовности, в конце добавьте лавровый лист, измельчённый чеснок и зелень. Дайте настояться под крышкой 20 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
