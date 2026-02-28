На все 15 минут: творожные палочки с сыром и зеленью — идеальный перекус без муки и сахара

Беру творог, сыр и свежую зелень — и готовлю ароматные творожные палочки прямо на противне. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса, завтрака или полезного снека. Его необычность в том, что ни грамма муки и сахара — только творог, сыр, яйцо и зелень, а получаются хрустящие снаружи, нежные внутри палочки с тягучей сырной серединкой. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые палочки с аппетитной корочкой, а внутри — мягкая, слегка солоноватая творожно-сырная масса с ароматом укропа и петрушки. Они такие вкусные, что исчезают с противня быстрее, чем остывают, и даже те, кто не любит творог, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г твёрдого сыра, 1 яйцо, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль, перец по вкусу, кунжут или семена льна для посыпки. Творог разомните вилкой, сыр натрите на мелкой тёрке, зелень мелко порубите. Смешайте творог, сыр, яйцо, зелень, соль и перец до однородности. Выложите массу в кондитерский мешок или плотный пакет, отрежьте уголок и выдавите на противень, застеленный пергаментом, полоски длиной 8–10 см. Посыпьте кунжутом. Выпекайте при 190 градусах 15 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми.

