Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 12:30

На все 15 минут: творожные палочки с сыром и зеленью — идеальный перекус без муки и сахара

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, сыр и свежую зелень — и готовлю ароматные творожные палочки прямо на противне. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса, завтрака или полезного снека. Его необычность в том, что ни грамма муки и сахара — только творог, сыр, яйцо и зелень, а получаются хрустящие снаружи, нежные внутри палочки с тягучей сырной серединкой. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые палочки с аппетитной корочкой, а внутри — мягкая, слегка солоноватая творожно-сырная масса с ароматом укропа и петрушки. Они такие вкусные, что исчезают с противня быстрее, чем остывают, и даже те, кто не любит творог, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г твёрдого сыра, 1 яйцо, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль, перец по вкусу, кунжут или семена льна для посыпки. Творог разомните вилкой, сыр натрите на мелкой тёрке, зелень мелко порубите. Смешайте творог, сыр, яйцо, зелень, соль и перец до однородности. Выложите массу в кондитерский мешок или плотный пакет, отрежьте уголок и выдавите на противень, застеленный пергаментом, полоски длиной 8–10 см. Посыпьте кунжутом. Выпекайте при 190 градусах 15 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Подсохший багет больше не выбрасываю — готовлю из него кайфовую запеканку: рецепт-минутка, который выручает
Общество
Подсохший багет больше не выбрасываю — готовлю из него кайфовую запеканку: рецепт-минутка, который выручает
Рассыпьте семена прямо по снегу в марте — получите пышные ковры цветов и раннее цветение
Общество
Рассыпьте семена прямо по снегу в марте — получите пышные ковры цветов и раннее цветение
Никаких больше сырников. На завтрак жарю грузинские гренки с сулугуни и кинзой — нежность с хрустящей корочкой
Общество
Никаких больше сырников. На завтрак жарю грузинские гренки с сулугуни и кинзой — нежность с хрустящей корочкой
Постный хлеб: гид по видам, рецепты и секреты домашней выпечки
Семья и жизнь
Постный хлеб: гид по видам, рецепты и секреты домашней выпечки
Для постного завтрака жарю капустные лепешки с зеленым луком — румяные, сочные, с пылу с жару. Делаю сразу двойную порцию
Общество
Для постного завтрака жарю капустные лепешки с зеленым луком — румяные, сочные, с пылу с жару. Делаю сразу двойную порцию
рецепты
творог
палочки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети стали жертвами атаки на Иран
FlightRadar24 перестал работать после взаимных атак Ирана и Израиля
Инвалида вынесли на руках при пожаре в Якутске
Военэксперт предрек страшные последствия для Израиля в случае ответа Ирана
Посольство в Катаре обратилось к россиянам на фоне ударов в Ближнем Востоке
Появилась информация о жертвах атаки Израиля на штаб КСИР в Тегеране
Дания передумала насчет предоставления убежища украинцам
Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары
Королевская семья Британии: новости, экс-жена вставила нож в спину Эндрю?
В МИД Ирана призвали провести внеочередное заседание СБ ООН
Россиянам рассказали, как можно выехать из Ирана
Жириновский предсказал атаку на Иран задолго до обострения
Последствия работы ПВО Кувейта попали на видео
Появились неожиданные подробности атаки Ирана на базу США в Бахрейне
«Фальшивая риторика»: в Госдуме осудили военную операцию США против Ирана
В Австралии поддержали удары США по Ирану
Готовим с детьми: шоколадное печенье за 10 минут, которое не надо печь
Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби
На Западе раскрыли главный расчет США в атаке на Иран
«Крупнейший просчет США»: сенатор высказался об ударах по Ирану
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.