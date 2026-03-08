Зимняя Олимпиада — 2026
Хрустящие драники с грибами и шпинатом: быстрый ужин из простых продуктов, который удивит вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется приготовить что-то вкусное и сытное, не проводя на кухне весь вечер. В таком случае выручают простые блюда из доступных продуктов. Драники с грибами и шпинатом получаются ароматными, хрустящими и вполне могут украсить не только семейный ужин, но и праздничный стол.

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт. (около 600 г)
  • лук — 1 шт. (120 г)
  • вешенки — 250 г
  • шпинат — 1 пучок (80–100 г)
  • чеснок — 1 зубчик (5 г)
  • мука — 2 ч. л. (10 г)
  • сметана — 2 ст. л. (40 г)
  • растительное масло — 2–3 ст. л. (30–40 мл)
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление

Картофель очистите и натрите на крупной тёрке. Лук тоже измельчите и смешайте с картофельной массой. Добавьте муку, соль и перец, чтобы основа для драников держала форму. На разогретой сковороде с маслом выкладывайте тонкие лепёшки и обжаривайте их по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Отдельно обжарьте вешенки, разобранные на кусочки. Когда грибы подрумянятся, добавьте нарезанный шпинат и измельчённый чеснок, немного посолите и готовьте ещё пару минут.

Для подачи выложите часть грибной начинки на тарелку, сверху разместите горячие драники, затем добавьте оставшиеся грибы со шпинатом. Полейте блюдо сметаной — так оно станет ещё нежнее и вкуснее.

Ранее сообщалось, что к 8 Марта хочется видеть на столе что-то легкое и по-весеннему яркое. Вместо тяжелых зимних салатов предлагаю приготовить «Веснянку» — сочную, нежную и очень красивую. Она выглядит нарядно, а вкус получается свежим и гармоничным.

