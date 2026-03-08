Нежный салат «Алинка» к 8 Марта: простой рецепт из крабовых палочек, который удивит гостей

Если хочется поставить на праздничный стол что-то вкусное, но без сложной готовки, этот салат станет отличным решением. «Алинка» готовится из доступных продуктов, а получается свежей, нежной и очень аппетитной — гости обычно просят добавку. Особенно приятно, что на приготовление уходит совсем немного времени.

Ингредиенты

крабовые палочки — 400 г

консервированная кукуруза — 1 банка (300–340 г)

редис — 100 г

куриные яйца — 5 шт.

соленые огурцы — 150 г

твердый сыр — 100 г

майонез — по вкусу

соль — по вкусу

Приготовление

Для начала отварите яйца вкрутую, затем остудите их в холодной воде и очистите. Нарежьте небольшими кубиками и переложите в глубокую миску. Крабовые палочки также нарежьте кусочками — лучше брать качественный продукт, ведь именно он задает основной вкус салата.

Редис вымойте и натрите на крупной терке. Соленые огурцы и сыр тоже измельчите. С кукурузы слейте жидкость и добавьте зерна к остальным ингредиентам. Заправьте салат майонезом, немного посолите и хорошо перемешайте.

Перед подачей поставьте блюдо в холодильник хотя бы на пару часов — так вкус станет более насыщенным. По желанию можно добавить немного горчицы: она придаст салату легкую пикантность.

