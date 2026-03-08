Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 07:00

Нежный салат «Алинка» к 8 Марта: простой рецепт из крабовых палочек, который удивит гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется поставить на праздничный стол что-то вкусное, но без сложной готовки, этот салат станет отличным решением. «Алинка» готовится из доступных продуктов, а получается свежей, нежной и очень аппетитной — гости обычно просят добавку. Особенно приятно, что на приготовление уходит совсем немного времени.

Ингредиенты

  • крабовые палочки — 400 г
  • консервированная кукуруза — 1 банка (300–340 г)
  • редис — 100 г
  • куриные яйца — 5 шт.
  • соленые огурцы — 150 г
  • твердый сыр — 100 г
  • майонез — по вкусу
  • соль — по вкусу

Приготовление

Для начала отварите яйца вкрутую, затем остудите их в холодной воде и очистите. Нарежьте небольшими кубиками и переложите в глубокую миску. Крабовые палочки также нарежьте кусочками — лучше брать качественный продукт, ведь именно он задает основной вкус салата.

Редис вымойте и натрите на крупной терке. Соленые огурцы и сыр тоже измельчите. С кукурузы слейте жидкость и добавьте зерна к остальным ингредиентам. Заправьте салат майонезом, немного посолите и хорошо перемешайте.

Перед подачей поставьте блюдо в холодильник хотя бы на пару часов — так вкус станет более насыщенным. По желанию можно добавить немного горчицы: она придаст салату легкую пикантность.

Ранее сообщалось, что весной хочется чего-то легкого, свежего и без многочасовой готовки. Этот салат выручает меня перед праздниками: минимум продуктов, простая нарезка и маленький секрет с маринадом. В итоге получается сочное и яркое блюдо, которое исчезает со стола первым.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Жители Сахалина оказались во власти страшной метели
Небоскреб службы соцобеспечения вспыхнул после удара по столице Кувейта
На Западе предупредили, что Трамп не потянет аппетиты Зеленского по ракетам
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 марта: инфографика
Раскрыта мошенническая схема с микрофинансовыми организациями
Раскрыто, как сильно увеличилась средняя зарплата в России за месяц
Назван уровень достатка, при котором семьям полагается пособие
Более 70 БПЛА сбили над Россией за ночь
В РПЦ объяснили, почему 8 Марта неуместно веселиться
Стало известно, где Иран может достать обогащенный уран
В МИД заявили, что Европа разрывается между Украиной и Ближним Востоком
«Много лет»: Захарова раскрыла, кто годами пугал мир «иранской угрозой»
Похолодание отменили, наконец тепло? Погода в Москве и Питере 9–15 марта
Власти Ирана разработали операцию «Безумец» против США и Израиля
Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие кредита и новых санкций против РФ
Уничтожение роботов ВСУ и удар «Гвоздикой»: успехи ВС РФ к утру 8 марта
«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России
Украинские дроны были сбиты над российским регионом
При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.