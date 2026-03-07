Зимняя Олимпиада — 2026
Заливаю цветную капусту сливками с яйцом и посыпаю сыром — запеканка получается нежной, как суфле. Пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
Беру цветную капусту, яйца и молоко — и готовлю воздушную запеканку прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для легкого ужина или полезного обеда. Его необычность в том, что нежные соцветия капусты пропитываются сливочной яичной заливкой, а сверху покрываются аппетитной хрустящей сырной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: мягкая, тающая во рту капуста, нежная заливка с нотками мускатного ореха и румяная, золотистая сырная шапка, которая так аппетитно хрустит. Запеканка настолько воздушная, что кажется невесомой, но при этом очень сытная. Готовится быстро, а съедается еще быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан цветной капусты (около 500–600 г), 3 яйца, 100 мл молока, 150 г твердого сыра, соль, перец, мускатный орех по вкусу. Капусту разберите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5 минут, откиньте на дуршлаг. Яйца взбейте с молоком, солью, перцем и мускатным орехом. Выложите капусту в форму для запекания, залейте яичной смесью, равномерно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до румяной сырной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

рецепты
цветная капуста
запеканки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
