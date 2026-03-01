Влюбилась в цветную капусту благодаря этому рецепту, теперь готовлю постоянно: все дело в чесноке

Влюбилась в цветную капусту благодаря этому рецепту, теперь готовлю постоянно: все дело в чесноке

Влюбилась в цветную капусту благодаря этому рецепту, теперь готовлю постоянно! Все дело вкуса в чесноке. Соцветия получаются с золотистой корочкой снаружи и остаются нежными внутри.

Для приготовления понадобится: 1 кочан цветной капусты (или 400 г замороженных соцветий), 4–5 зубчиков чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль, черный перец, 1 ч. л. паприки, щепотка куркумы (для цвета).

Рецепт: свежую капусту разберите на соцветия и отварите в подсоленной кипящей воде 3–4 минуты (до полуготовности), затем откиньте на дуршлаг. Замороженную капусту просто разморозьте. Чеснок нарежьте пластинками или мелко порубите. Зелень измельчите. В большой сковороде разогрейте растительное масло, добавьте паприку, куркуму и черный перец, прогрейте специи 30 секунд, чтобы они раскрыли аромат. Затем выложите в масло чеснок и обжаривайте 1 минуту до золотистости, не давая подгореть. Добавьте соцветия капусты в один слой и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. В конце посолите по вкусу, добавьте свежую зелень, перемешайте и прогревайте еще минуту.

Ранее стало известно, как приготовить курицу с рисом в рукаве для запекания: вкуснее, чем плов.