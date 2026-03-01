Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 06:46

Влюбилась в цветную капусту благодаря этому рецепту, теперь готовлю постоянно: все дело в чесноке

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Влюбилась в цветную капусту благодаря этому рецепту, теперь готовлю постоянно! Все дело вкуса в чесноке. Соцветия получаются с золотистой корочкой снаружи и остаются нежными внутри.

Для приготовления понадобится: 1 кочан цветной капусты (или 400 г замороженных соцветий), 4–5 зубчиков чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль, черный перец, 1 ч. л. паприки, щепотка куркумы (для цвета).

Рецепт: свежую капусту разберите на соцветия и отварите в подсоленной кипящей воде 3–4 минуты (до полуготовности), затем откиньте на дуршлаг. Замороженную капусту просто разморозьте. Чеснок нарежьте пластинками или мелко порубите. Зелень измельчите. В большой сковороде разогрейте растительное масло, добавьте паприку, куркуму и черный перец, прогрейте специи 30 секунд, чтобы они раскрыли аромат. Затем выложите в масло чеснок и обжаривайте 1 минуту до золотистости, не давая подгореть. Добавьте соцветия капусты в один слой и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. В конце посолите по вкусу, добавьте свежую зелень, перемешайте и прогревайте еще минуту.

Ранее стало известно, как приготовить курицу с рисом в рукаве для запекания: вкуснее, чем плов.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветная капуста в хрустящей панировке — вкуснятина на обед и ужин в Великий пост
Общество
Цветная капуста в хрустящей панировке — вкуснятина на обед и ужин в Великий пост
Сытная запеканка с фаршем и цветной капустой. Заливаю сливками и в духовку — просто и очень вкусно
Общество
Сытная запеканка с фаршем и цветной капустой. Заливаю сливками и в духовку — просто и очень вкусно
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Общество
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Постное тесто за копейки: универсальное — для пирогов и пирожков без яиц и молока
Общество
Постное тесто за копейки: универсальное — для пирогов и пирожков без яиц и молока
Взяла тонкий лаваш и немного фарша — готовлю узбекский ханум: сочный мясной рулет с начинкой
Общество
Взяла тонкий лаваш и немного фарша — готовлю узбекский ханум: сочный мясной рулет с начинкой
цветная капуста
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ
Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино
Иранское приложение для молитв взломали для подстрекания военных к мятежу
Атака ВСУ на Брянскую область унесла жизнь одного человека
Разгром «элиты» ВСУ, создание «буфера» в ДНР: новости СВО к утру 1 марта
Американская авиабаза в Ираке вспыхнула после удара со стороны Ирана
Стало известно, куда сбежал причастный к удару по Белгороду комбриг ВСУ
«Будет проще»: Трамп уверен в возможности договориться с Ираном
Иран раскрыл результаты атаки на военную базу США в Кувейте
Вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 марта
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 1 марта: инфографика
Трамп объяснил, когда закончит бомбить Иран
Озвучено, сколько дней россияне будут отдыхать в марте
В России вступили в силу изменения в перечне ЕГЭ для поступления в вузы
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 27 украинских БПЛА
Стало известно, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера
Наконец потеплеет или вернутся морозы? Погода в Москве и Питере 2–8 марта
«Это не лидерство»: в ООН поставили на место фон дер Ляйен из-за Ирана
Стало известно, кто станет новым командующим КСИР
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 марта
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.