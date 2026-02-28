Взяла тонкий лаваш и немного фарша — готовлю узбекский ханум: сочный мясной рулет с начинкой

Беру тонкий лаваш, мясной фарш и лук — и готовлю узбекский ханум прямо на пару, без духовки и лишних хлопот. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или обеда. Его необычность в том, что сочный мясной рулет готовится в мантоварке или пароварке, оставаясь нежным, пропитанным соками и ароматным. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, тающий во рту лаваш, пропитанный мясным соком, и сочная начинка из фарша с луком и специями. Ханум настолько сытный и вкусный, что его хочется готовить снова и снова, а подавать можно со сметаной, зеленью или овощным салатом.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 500 г мясного фарша, 2 луковицы, соль, перец, зира (по желанию), 50 г сливочного масла, зелень. Лук нарежьте мелкими кубиками, смешайте с фаршем, солью, перцем и зирой. Лаваш смажьте растопленным маслом, выложите тонким слоем начинку, посыпьте зеленью, сверните плотным рулетом. Смажьте рулеты маслом, выложите в смазанную решётку мантоварки или пароварки. Готовьте на пару 40–45 минут. Готовый ханум нарежьте порционными кусками, подавайте со сметаной или сметанно-чесночным соусом.

