Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 15:00

Взяла тонкий лаваш и немного фарша — готовлю узбекский ханум: сочный мясной рулет с начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру тонкий лаваш, мясной фарш и лук — и готовлю узбекский ханум прямо на пару, без духовки и лишних хлопот. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или обеда. Его необычность в том, что сочный мясной рулет готовится в мантоварке или пароварке, оставаясь нежным, пропитанным соками и ароматным. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, тающий во рту лаваш, пропитанный мясным соком, и сочная начинка из фарша с луком и специями. Ханум настолько сытный и вкусный, что его хочется готовить снова и снова, а подавать можно со сметаной, зеленью или овощным салатом.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 500 г мясного фарша, 2 луковицы, соль, перец, зира (по желанию), 50 г сливочного масла, зелень. Лук нарежьте мелкими кубиками, смешайте с фаршем, солью, перцем и зирой. Лаваш смажьте растопленным маслом, выложите тонким слоем начинку, посыпьте зеленью, сверните плотным рулетом. Смажьте рулеты маслом, выложите в смазанную решётку мантоварки или пароварки. Готовьте на пару 40–45 минут. Готовый ханум нарежьте порционными кусками, подавайте со сметаной или сметанно-чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Взбиваю яйца с минералкой — и омлет вырастает в 3 раза выше, чем обычно, даже не верится
Общество
Взбиваю яйца с минералкой — и омлет вырастает в 3 раза выше, чем обычно, даже не верится
Без сыра и без майонеза готовлю нежные, сочащиеся куриные бедра: максимально простой рецепт
Общество
Без сыра и без майонеза готовлю нежные, сочащиеся куриные бедра: максимально простой рецепт
Почему томаты вырастают мелкими и безвкусными: секрет подкормки для крупного урожая
Общество
Почему томаты вырастают мелкими и безвкусными: секрет подкормки для крупного урожая
Забудьте про магазинные рулеты! Готовлю сам: куриное мясо, грибы и фисташки под хрустящей корочкой. Нарезаю на праздник — все просят добавки
Общество
Забудьте про магазинные рулеты! Готовлю сам: куриное мясо, грибы и фисташки под хрустящей корочкой. Нарезаю на праздник — все просят добавки
Превращаю курицу в изысканный рулет — с грибной начинкой и фисташками для хруста и праздничного вида
Общество
Превращаю курицу в изысканный рулет — с грибной начинкой и фисташками для хруста и праздничного вида
рулеты
ужины
кулинария
мясо
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия призвала Израиль и Иран прекратить удары
Мошеннические букеты активно расцвели перед 8 Марта
Лавров в беседе с Арагчи осудил атаку Израиля и США на Иран
Иран заявил о первой масштабной операции против Израиля
«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США
«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке
ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области
Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую
«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК
Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране
Российская авиакомпания отменила рейсы в Дубай на фоне ударов Ирана
В Китае указали на главного виновника хаоса для ядерного порядка
Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля
Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек
Для россиян откроют запретный остров в Индии
Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны
Очевидцы опровергли эвакуацию из «Бурдж-Халифы»
Волонтер попал в реанимацию из-за борьбы с догхантерами
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.