Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 17:01

Вкуснее, чем плов: курицу с рисом кладу в рукав и отправляю в духовку — через час ужин на столе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это горячее вкуснее, чем плов, а готовится на раз-два. Курицу с рисом кладу в рукав и отправляю в духовку — через час ужин на столе! Секрет вкуса в том, что все компоненты томятся в собственном соку.

При запекании мясо становится невероятно нежным и легко отделяется от кости, а рис, вобравший все ароматы моркови, лука, куркумы и паприки, приобретает насыщенный золотистый цвет и пикантный вкус.

Для приготовления понадобится: 4 куриных бедра (или 6 голеней), 300 г риса, 1 крупная луковица, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, соль, перец, 1 ч. л. куркумы, 1 ч. л. паприки, 2 ст. л. растительного масла, 600 мл горячей воды. Рис промойте. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, чеснок измельчите. Курицу натрите смесью соли, перца, куркумы и паприки. В рукав для запекания выложите лук и морковь, сверху насыпьте рис, разложите курицу и чеснок. Аккуратно влейте горячую воду и масло. Завяжите рукав, сделайте несколько проколов вилкой сверху для выхода пара. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 50 минут, а затем разрежьте рукав и оставьте еще на 10 минут для образования румяной корочки на курице.

Ранее стало известно, как приготовить шкмерули — курица в сливочно-чесночном соусе.

Проверено редакцией
Читайте также
Самый нежный куриный кебаб, который вы когда-либо готовили
Семья и жизнь
Самый нежный куриный кебаб, который вы когда-либо готовили
Вкусный салат для похудения: нужна курица, баночка фасоли и еще 2 ингредиента — сытный, легкий и очень аппетитный
Общество
Вкусный салат для похудения: нужна курица, баночка фасоли и еще 2 ингредиента — сытный, легкий и очень аппетитный
Плов уже приелся — теперь готовлю рис по рецепту из Индии: квинтэссенция ароматов к семейному ужину
Общество
Плов уже приелся — теперь готовлю рис по рецепту из Индии: квинтэссенция ароматов к семейному ужину
Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло — и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов
Общество
Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло — и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов
Добавляю одну ложку соды к куриным окорочкам — мясо тает прямо в сковороде: элементарный рецепт
Общество
Добавляю одну ложку соды к куриным окорочкам — мясо тает прямо в сковороде: элементарный рецепт
курица
рис
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лед с балкона едва не убил жителя Самары
Мособлсуд отменил арест после трагедии в ИВС
Суд указал судье на ошибки при аресте погибшей в ИВС Алии Галицкой
«Это смех»: экс-игрок сборной России о возможных матчах с Мали и Гватемалой
Экс-нардеп ответил, когда может измениться ход переговоров по Украине
Стало известно, кого еще оставили без подарков на Олимпиаде
«Доехал до Варшавы»: еще один давний соратник Зеленского сбежал с Украины
Богатых москвичей к Масленице кормят дорогими и токсичными блинами
Автомобилист на полной скорости толкнул другую машину в толпу пешеходов
В OBS рассказали, выступит ли Гуменник на олимпийском шоу в Италии
Российские силовики задержали юных поджигателей сотовой вышки
Умер автор песен Михаила Круга
Крымчанина отправили на принудительное лечение после убийства матери
Раскрыто, обидится ли Трамп на Зеленского после нападок на партнеров США
Российская делегация вылетела в Москву после переговоров в Женеве
Зеленский поработил Украину. Куда пропали 2 миллиона уклонистов
Раскрыт хитрый план Украины по нефтепроводу «Дружба»
Задержанного главу комитета по госзаказу Петербурга могут отправить в СИЗО
«Ничем не отличается»: стоматолог назвал бесполезную процедуру
В РПЦ ответили, греховно ли брать кредит
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.