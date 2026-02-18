Вкуснее, чем плов: курицу с рисом кладу в рукав и отправляю в духовку — через час ужин на столе

Это горячее вкуснее, чем плов, а готовится на раз-два. Курицу с рисом кладу в рукав и отправляю в духовку — через час ужин на столе! Секрет вкуса в том, что все компоненты томятся в собственном соку.

При запекании мясо становится невероятно нежным и легко отделяется от кости, а рис, вобравший все ароматы моркови, лука, куркумы и паприки, приобретает насыщенный золотистый цвет и пикантный вкус.

Для приготовления понадобится: 4 куриных бедра (или 6 голеней), 300 г риса, 1 крупная луковица, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, соль, перец, 1 ч. л. куркумы, 1 ч. л. паприки, 2 ст. л. растительного масла, 600 мл горячей воды. Рис промойте. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, чеснок измельчите. Курицу натрите смесью соли, перца, куркумы и паприки. В рукав для запекания выложите лук и морковь, сверху насыпьте рис, разложите курицу и чеснок. Аккуратно влейте горячую воду и масло. Завяжите рукав, сделайте несколько проколов вилкой сверху для выхода пара. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 50 минут, а затем разрежьте рукав и оставьте еще на 10 минут для образования румяной корочки на курице.

