08 февраля 2026 в 17:45

Шкмерули, или курица в сливочно-чесночном соусе: готовим ужин по-грузински из обычных продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Готовим ужин по-грузински из обычных продуктов! Шкмерули, или курица в сливочно-чесночном соусе, — это блюдо, которое поражает своей простотой и глубиной вкуса и его легко воссоздать на домашней кухне.

Ключевая фишка шкмерули — это соус, в котором готовится курица: жирные сливки, свежий чеснок и яркая зелень создают густую подливу, пронизывающую каждый кусочек мяса.

Для приготовления понадобится: 1 целая курица или 1 кг куриных бедер, 500 мл сливок (от 20%), 1 большая головка чеснока (8–10 зубчиков), большой пучок свежей кинзы (можно заменить петрушкой, но вкус будет другим), 50 г сливочного масла, соль, молотый черный перец. Курицу разделайте на порционные куски (если целая). Каждый кусок обильно посолите и поперчите. В сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масла. Обжарьте курицу со всех сторон до золотистой корочки. Чеснок пропустите через пресс, кинзу мелко порубите. В отдельной миске смешайте сливки, чеснок, кинзу, соль и перец. Залейте этим соусом обжаренную курицу в сковороде. Доведите до легкого кипения, затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 25–30 минут, пока курица не станет полностью мягкой и не пропитается соусом.

Ранее стало известно, как приготовить томленое мясо, которое готовится до мягкости само в духовке.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
