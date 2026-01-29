Томленое мясо, которое готовится до мягкости само в духовке: скидал в противень — и забыл

Томленое мясо, которое готовится до мягкости само в духовке: скидал в противень — и забыл

Томленое мясо по этому рецепту готовится до мягкости само в духовке. Никаких усилий не потребуется — скидал в противень и забыл. В итоге получается невероятно ароматное и самодостаточное блюдо с гармоничным.

Для приготовления понадобится: 700-800 г свиной лопатки или шеи, 2 крупные луковицы, 2 средние моркови, 1-2 болгарских перца, 3-4 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 500 мл воды, соль, черный перец, паприка, сушеные прованские травы или хмели-сунели. Разогрейте духовку до 160-170°C. Мясо нарежьте крупными кубиками (3-4 см). Переложите в форму. Лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками или соломкой, перец — крупными кубиками, чеснок измельчите. Выложите овощи к мясу, слегка перемешайте. Влейте разведенную в воде томатную пасту, добавьте все специи и соль. Накройте форму крышкой или плотно фольгой и поставьте в разогретую духовку. Томите 1,5 часа, пока мясо не станет совершенно мягким. За 20 минут до готовности крышку можно снять, чтобы соус слегка уварился.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты в духовке со сметанной сердцевиной.