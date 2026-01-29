Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:32

Томленое мясо, которое готовится до мягкости само в духовке: скидал в противень — и забыл

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Томленое мясо по этому рецепту готовится до мягкости само в духовке. Никаких усилий не потребуется — скидал в противень и забыл. В итоге получается невероятно ароматное и самодостаточное блюдо с гармоничным.

Для приготовления понадобится: 700-800 г свиной лопатки или шеи, 2 крупные луковицы, 2 средние моркови, 1-2 болгарских перца, 3-4 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 500 мл воды, соль, черный перец, паприка, сушеные прованские травы или хмели-сунели. Разогрейте духовку до 160-170°C. Мясо нарежьте крупными кубиками (3-4 см). Переложите в форму. Лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками или соломкой, перец — крупными кубиками, чеснок измельчите. Выложите овощи к мясу, слегка перемешайте. Влейте разведенную в воде томатную пасту, добавьте все специи и соль. Накройте форму крышкой или плотно фольгой и поставьте в разогретую духовку. Томите 1,5 часа, пока мясо не станет совершенно мягким. За 20 минут до готовности крышку можно снять, чтобы соус слегка уварился.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты в духовке со сметанной сердцевиной.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о магазинных рулетах! Готовлю шоколадный с соленой карамелью и орехами. Тает во рту. Рецепт
Общество
Забудьте о магазинных рулетах! Готовлю шоколадный с соленой карамелью и орехами. Тает во рту. Рецепт
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде
Общество
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде
Почему я раньше не использовала этот продукт: хрустящие треугольнички из лаваша — начинка выше всяких похвал
Общество
Почему я раньше не использовала этот продукт: хрустящие треугольнички из лаваша — начинка выше всяких похвал
Плов в горшочках, от которого все ахают: попробуйте срочно!
Семья и жизнь
Плов в горшочках, от которого все ахают: попробуйте срочно!
Котлеты по-киевски — ленивый вариант: с чесноком и петрушкой. Мой лайфхак, чтобы сок не вытекал!
Общество
Котлеты по-киевски — ленивый вариант: с чесноком и петрушкой. Мой лайфхак, чтобы сок не вытекал!
мясо
рецепты
свинина
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ревматолог объяснила, как отличить артрит от артроза
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.