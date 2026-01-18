Котлеты не жарю, готовлю в духовке с начинкой: так они остаются вкусными даже на второй день

Котлеты больше не жарю, готовлю в духовке с начинкой: так они остаются вкусными даже на второй день! В процессе запекания фарш равномерно пропекается, а сырно-сметанная сердцевина плавится, превращаясь в нежный соус.

Рецепт: для основания вам понадобится 500 г мясного фарша, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. манки, соль, перец, специи по вкусу. Для начинки: 100 г тертого сыра, 2 ст. л. сметаны, пучок свежей зелени. В миске смешайте фарш с мелко нарезанным луком, яйцом, манкой, солью и перцем, хорошо вымесите. Для начинки смешайте тертый сыр, сметану и мелко порубленную зелень. Разогрейте духовку до 180–190 °C. На противень с пергаментом выкладывайте порции фарша и формируйте из них толстые биточки, делая в центре каждого глубокое и широкое углубление ложкой. В эти «колодцы» выложите сырную начинку, не доходя до краев. Аккуратно приподнимите края фарша, чтобы начинка не вытекла. Запекайте 25–35 минут до готовности мяса и легкой румяности.

