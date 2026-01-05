Полноценный ужин на сковороде — тут и мясо, и гарнир: сливочная курица с рисом в томатной заливке

Приготовьте ароматное и сытное блюдо — сливочную курицу с рисом в томатной заливке. Это блюдо сэкономит вам массу времени и сил, поскольку вы легко приготовите полноценный ужин на сковороде — тут и мясо, и гарнир!

Вкус получается насыщенным и домашним: сочная курица, нежный рис, пропитанный куриным соком и томатным соусом, и сладковатый лук.

Вам понадобится: 4 куриных бедра, 1,5 стакана длиннозерного риса, 2 крупные луковицы, 2 ст. л. томатной пасты, 3 стакана кипятка или бульона, 50 г сливочного масла, растительное масло, соль, специи по вкусу. Куриные бедра натрите солью, перцем и специями. В сковороде растопите сливочное масло с ложкой растительного. Обжарьте нарезанный полукольцами лук до золотистого цвета и мягкости. Отодвиньте лук к краям, в центр выложите курицу кожей вниз и обжарьте с двух сторон до румяной корочки (5–7 минут с каждой стороны). К луку добавьте рис, перемешайте и прогрейте 2 минуты. Томатную пасту разведите в кипятке или бульоне и вылейте в сковороду. Добавьте соль и специи по вкусу. Переверните курицу кожей вверх. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите 20–25 минут. Выключите огонь и дайте постоять под крышкой 10 минут.

