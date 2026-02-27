Про щи и лапшу уже и забыла: сырный супчик — новый фаворит. Обволакивающий бульон и отменный вкус

Про щи и лапшу уже и забыла: сырный супчик — новый фаворит. Обволакивающий бульон и отменный вкус

Когда привычные супы надоедают, на выручку приходит сырный супчик. Он получается густым, сливочным и очень уютным. Нежный куриный бульон, мягкий картофель и расплавленный сыр создают вкус, к которому быстро привыкаешь.

Секрет насыщенности — в правильном бульоне и достаточном количестве плавленого сыра. Суп выходит бархатистым, с легкой сливочной текстурой и аппетитным ароматом.

Ингредиенты на бульон:

Куриное филе — 450 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Сельдерей — 2 стебля

Соль — 1 ч. л.

Черный перец горошком — 0,5 ч. л.

На суп:

Картофель — 5 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Плавленый сыр — 2 ст. л.

Петрушка — несколько веточек

Растительное масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 30 г

Приготовление:

Сначала варю ароматный бульон: в воду кладу куриное филе, морковь, лук, сельдерей, перец и соль. После закипания убавляю огонь и варю до готовности мяса. Бульон процеживаю, филе нарезаю кусочками и возвращаю обратно. Отдельно обжариваю на смеси растительного и сливочного масла мелко нарезанные лук и морковь до мягкости и легкой золотистости. В бульон добавляю нарезанный кубиками картофель и варю до мягкости. Затем отправляю зажарку и кусочки курицы. В самом конце кладу плавленый сыр и помешиваю, пока он полностью не растворится. Даже одна тарелка такого супа согревает и насыщает. Подаю с рубленой петрушкой и свежим хлебом.

Ранее мы делились рецептом вместо пачки творога и любого варенья. Шоколадная творожная косичка к чаю. Пеку вместо надоевших сырников и пирогов.