Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 13:02

Про щи и лапшу уже и забыла: сырный супчик — новый фаворит. Обволакивающий бульон и отменный вкус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда привычные супы надоедают, на выручку приходит сырный супчик. Он получается густым, сливочным и очень уютным. Нежный куриный бульон, мягкий картофель и расплавленный сыр создают вкус, к которому быстро привыкаешь.

Секрет насыщенности — в правильном бульоне и достаточном количестве плавленого сыра. Суп выходит бархатистым, с легкой сливочной текстурой и аппетитным ароматом.

Ингредиенты на бульон:

  • Куриное филе — 450 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Сельдерей — 2 стебля
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец горошком — 0,5 ч. л.

На суп:

  • Картофель — 5 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Плавленый сыр — 2 ст. л.
  • Петрушка — несколько веточек
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 30 г

Приготовление:

Сначала варю ароматный бульон: в воду кладу куриное филе, морковь, лук, сельдерей, перец и соль. После закипания убавляю огонь и варю до готовности мяса. Бульон процеживаю, филе нарезаю кусочками и возвращаю обратно. Отдельно обжариваю на смеси растительного и сливочного масла мелко нарезанные лук и морковь до мягкости и легкой золотистости. В бульон добавляю нарезанный кубиками картофель и варю до мягкости. Затем отправляю зажарку и кусочки курицы. В самом конце кладу плавленый сыр и помешиваю, пока он полностью не растворится. Даже одна тарелка такого супа согревает и насыщает. Подаю с рубленой петрушкой и свежим хлебом.

Ранее мы делились рецептом вместо пачки творога и любого варенья. Шоколадная творожная косичка к чаю. Пеку вместо надоевших сырников и пирогов.

Проверено редакцией
Читайте также
Фасоль в пост: не просто гарнир, а основа меню — 5 лучших рецептов
Семья и жизнь
Фасоль в пост: не просто гарнир, а основа меню — 5 лучших рецептов
Шурпа по-чувашски: готовим шурпе — наваристый и сытный суп
Семья и жизнь
Шурпа по-чувашски: готовим шурпе — наваристый и сытный суп
Как вы еще не варите экспресс-борщ с беконом? Свекла в микроволновке — и лучший зимний суп готов
Общество
Как вы еще не варите экспресс-борщ с беконом? Свекла в микроволновке — и лучший зимний суп готов
Зимой всегда варю рассольник: по этому рецепту он получается особенно вкусным
Общество
Зимой всегда варю рассольник: по этому рецепту он получается особенно вкусным
Горячие грибы с сырной шапочкой: эти шампиньоны исчезают со сковороды, еще не остыв. Чеснок и моцарелла — идеальный дуэт
Общество
Горячие грибы с сырной шапочкой: эти шампиньоны исчезают со сковороды, еще не остыв. Чеснок и моцарелла — идеальный дуэт
супы
борщ
сыры
курица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый член НАТО заявил о готовности разместить ядерное оружие
Дом как точка сбора семьи
Россиянка прилетела «зайцем» из Нью-Йорка в Милан
Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого
Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО
Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России
Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа
Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе
Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka
Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста
Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян
«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении
Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах
Как выбрать коврик для ванной: безопасность, эстетика, тактильность
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс
Власти сообщили о попытке ракетной атаки на Чувашию
Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост
Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки
Стало известно, когда начнется сезон цветения и пыльцы
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.