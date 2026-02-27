Про щи и лапшу уже и забыла: сырный супчик — новый фаворит. Обволакивающий бульон и отменный вкус

Когда привычные супы надоедают, на выручку приходит сырный супчик. Он получается густым, сливочным и очень уютным. Нежный куриный бульон, мягкий картофель и расплавленный сыр создают вкус, к которому быстро привыкаешь.
Секрет насыщенности — в правильном бульоне и достаточном количестве плавленого сыра. Суп выходит бархатистым, с легкой сливочной текстурой и аппетитным ароматом.
Ингредиенты на бульон:
- Куриное филе — 450 г
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Сельдерей — 2 стебля
- Соль — 1 ч. л.
- Черный перец горошком — 0,5 ч. л.
На суп:
- Картофель — 5 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Плавленый сыр — 2 ст. л.
- Петрушка — несколько веточек
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 30 г
Приготовление:
Сначала варю ароматный бульон: в воду кладу куриное филе, морковь, лук, сельдерей, перец и соль. После закипания убавляю огонь и варю до готовности мяса. Бульон процеживаю, филе нарезаю кусочками и возвращаю обратно. Отдельно обжариваю на смеси растительного и сливочного масла мелко нарезанные лук и морковь до мягкости и легкой золотистости. В бульон добавляю нарезанный кубиками картофель и варю до мягкости. Затем отправляю зажарку и кусочки курицы. В самом конце кладу плавленый сыр и помешиваю, пока он полностью не растворится. Даже одна тарелка такого супа согревает и насыщает. Подаю с рубленой петрушкой и свежим хлебом.
