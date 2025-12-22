Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 18:28

Фрикасе из курицы — быстрый и простой ужин на одной сковороде: по-домашнему вкусное горячее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Фрикасе из курицы — это вариант быстрого и простого ужина на одной сковороде. Вкус получается бархатистым и насыщенным: нежная курица, ароматные грибы и овощи в густом, сливочном, чуть сладковатом соусе.

Это по-домашнему вкусное горячее подарит ощущение тепла и комфорта без лишних хлопот. Подавайте с картофельным пюре, рисом или макаронами.

Вам понадобится: 500 г куриного филе или бедер без кости (нарезать кубиками), 300 г шампиньонов (нарезать пластинками), 1 луковица и 1 морковь (мелко нарезать), 200 мл сливок (20%), 1 ст. л. муки, растительное масло, соль, перец, зелень петрушки или укропа. Курицу обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки, переложите в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Верните курицу в сковороду, посыпьте мукой, перемешайте и готовьте минуту. Влейте сливки, добавьте соль, перец, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите под крышкой 15–20 минут до загустения соуса. В конце добавьте рубленую зелень.

Ранее стало известно, как приготовить куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать.

Проверено редакцией
курица
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве заметили необычные «подснежники» в декабре
Вице-президент США послал американцев «отведать фекалий»
Лавров дал четкий сигнал США из-за бесчинств в Карибском море
Семья посадила на рейс умершую бабушку
Трагедия в семье, критика либералов, сериал об СВО: где сейчас Жигунов
Путин и Рахмон решили усилить борьбу с насилием после трагедии в Одинцово
«Ничего не сотворил»: политолог о вероятности импичмента Трампа
Россиян хотят пересадить в дирижабли
Раскрыта дата прощания с девочкой, погибшей при атаке ВСУ на Севастополь
«Похоронить невозможно»: продюсер Леонид Дзюник о карьере певицы Долиной
Опасный праздничный стол: какие продукты нельзя давать домашним питомцам
Капсула отеля во Внуково «заперла» девушку
В Белом доме отреагировали на слухи о расколе между Рубио и Уиткоффом
Загадочная воронка появилась в европейской стране и затянула лодки
Звезда «Что? Где? Когда?» покинет должность полпреда правительства в КС
«Повышают ставки»: член ОП о перспективах завершения конфликта на Украине
В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища
В Госдуме сообщили плохую новость для навязчивых продавцов
Главного борца с коррупцией отправили в купянскую «мясорубку»
В Совфеде заявили о важности межпарламентского диалога РФ и Азербайджана
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.