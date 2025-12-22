Фрикасе из курицы — быстрый и простой ужин на одной сковороде: по-домашнему вкусное горячее

Фрикасе из курицы — это вариант быстрого и простого ужина на одной сковороде. Вкус получается бархатистым и насыщенным: нежная курица, ароматные грибы и овощи в густом, сливочном, чуть сладковатом соусе.

Это по-домашнему вкусное горячее подарит ощущение тепла и комфорта без лишних хлопот. Подавайте с картофельным пюре, рисом или макаронами.

Вам понадобится: 500 г куриного филе или бедер без кости (нарезать кубиками), 300 г шампиньонов (нарезать пластинками), 1 луковица и 1 морковь (мелко нарезать), 200 мл сливок (20%), 1 ст. л. муки, растительное масло, соль, перец, зелень петрушки или укропа. Курицу обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки, переложите в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Верните курицу в сковороду, посыпьте мукой, перемешайте и готовьте минуту. Влейте сливки, добавьте соль, перец, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите под крышкой 15–20 минут до загустения соуса. В конце добавьте рубленую зелень.

