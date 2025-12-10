Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 19:32

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно сочные куриные ножки в слоеном тесте по рецепту, который станет вашим любимцем. Такое горячее можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать.

Вам понадобится: 4 куриные голени, 500 г слоеного теста, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, специи для курицы, соль, перец, 1 яйцо для смазки. Ножки промойте, обсушите, со всех сторон натрите смесью специй, соли, перца, меда, соевого соуса и измельченного чеснока. Обжарьте ножки на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки со всех сторон — это запечатает соки внутри. Слоеное тесто раскатайте и разрежьте на 4 части. Каждую обжаренную ножку заверните в тесто, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 20–25 минут при 200°C до золотистого цвета.

Вкус этого блюда — сочная ароматная курица в хрустящем слоеном тесте. Предварительная обжарка дает насыщенный вкус и сохраняет мясо невероятно нежным внутри, а тесто становится идеально воздушным и хрустящим.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные баклажаны — порционное горячее на ужин и праздник: красивая подача и отменный вкус.

Дарья Иванова
Д. Иванова
