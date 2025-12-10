Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Курица с черносливом — дуэт, который стоит попробовать: наш семейный хит среди полезных блюд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Даже те, кто обычно не сидит на диете, будут в восторге от этого блюда. Нежный сладковатый соус и мягкая курица нравятся абсолютно всем.

Для блюда мне понадобится: куриное филе (500 г), чернослив без косточек (100 г), морковь (1 шт.), оливковое масло (50 г), овсяная или ржаная мука (2 ч. л.), вода (250 мл), свежая петрушка (3 ст. л.), соль.

Куриное филе нарезаю тонкой соломкой. Морковь натираю на крупной терке. В сотейнике или глубокой сковороде разогреваю оливковое масло. Обжариваю курицу с морковью 7–10 минут на среднем огне до легкой румяности. Чернослив нарезаю тонкими полосками и добавляю к курице. Посыпаю мукой, хорошо перемешиваю и готовлю еще 1–2 минуты. Вливаю воду, добавляю соль по вкусу. Довожу до кипения, затем убавляю огонь до минимума. Накрываю крышкой и тушу 15–20 минут, пока соус не загустеет, а курица не станет совсем мягкой. В конце пробую и при необходимости добавляю еще соли. Подаю, обильно посыпав свежей рубленой петрушкой. Идеально сочетается с гречкой или бурым рисом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
