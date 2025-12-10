Турист застрял в зыбучих песках и провел в ловушке несколько часов Турист из США попал в зыбучие пески и провел в них несколько часов

Опытный турист из американского штата Юта Остин Диркс во время одиночного похода по национальному парку Арчес попал в зыбучий песок и провел в ловушке несколько часов, сообщает New York Post. По словам мужчины, сначала его левая нога внезапно провалилась. При попытке высвободить ее он перенес вес на правую ногу, и та тоже погрузилась в песок по колено.

Турист признался, что раньше считал зыбучие пески «больше легендой», но быстро осознал всю серьезность положения. Не имея возможности выбраться самостоятельно, Диркс воспользовался спутниковым GPS-устройством и отправил точные координаты службе спасения. В ожидании помощи он провел несколько часов, заблокированный в песчаной ловушке на затененном участке каньона, где температура воздуха была довольно низкой.

Спасателям пришлось использовать специальные лестницы и тяговые доски, чтобы освободить туриста. Операция завершилась успешно — Диркс не получил серьезных повреждений. Он также отметил, что распространенный в массовой культуре образ зыбучих песков не совсем точен: тело человека обладает достаточной плавучестью, чтобы полностью не утонуть, однако без посторонней помощи выбраться из такой ловушки почти невозможно.

Ранее итальянские горные спасатели подтвердили гибель пяти немецких альпинистов в результате схода лавины в регионе Трентино — Южный Тироль. Трагический инцидент случился 1 ноября при подъеме на северный склон горы Фертайншпитце высотой 3545 метров.