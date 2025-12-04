Художник Кумар сделал из песка портрет Путина перед его визитом в Индию

К визиту президента России Владимира Путина в Индию был создан его портрет из песка, сообщает India Today. Автором этой работы стал местный художник Манас Кумар.

Добро пожаловать в Индию, президент Путин, — гласит надпись на портрете.

Ранее сообщалось, что пятизвездочный отель ITC Maurya в Нью-Дели, известный приемом высокопоставленных гостей, временно приостановил бронирование номеров. Это решение совпало с визитом в Индию российской делегации во главе с Путиным. Персонал заявил, что не уполномочен раскрывать информацию о VIP-гостях. Визит Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря. В эти же дни в Нью-Дели пройдет 23-й саммит «Россия — Индия».

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в свое время опубликовала кадры специальных рамок, установленных в Дели для обеспечения безопасности в связи с приездом президента России. На фотографиях запечатлено, что досмотровые конструкции имеют роскошное оформление, выполненное из материала, напоминающего мрамор, и украшены узорами в виде цветущих ветвей с листьями.