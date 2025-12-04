Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
К приезду Путина в Дели установили роскошные рамки в целях безопасности

Симоньян показала фото с рамками в Дели, которые установили к приезду Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Главред телеканала RT Маргарита Симоньян показала кадры с рамками, которые установили в Дели к приезду президента России Владимира Путина. В Telegram-канале журналистка опубликовала фото, где видно их роскошное обрамление.

В преддверии визита Путина перед нашим отелем в Дели уже стоят рамки. Но посмотрите, какие!поделилась Симоньян.

На кадрах видно, как рамки, которые ставят в целях досмотра и обеспечения безопасности, выполнены из материала, напоминающего мрамор. Конструкции дополняют узоры в виде ветвей с цветами и листьев.

Ранее Путин назвал Индию великой державой и счел недопустимым обращение с ней как с британской колонией. По словам президента, с этой страной мир уже не может говорить так, как это происходило 77 лет назад. Путин подчеркнул, что всем придется это принять.

Российский лидер также рассказывал, что в определенный момент перестал ездить на саммиты G8. По словам главы государства, причины не были связаны с ситуацией, которая сложилась на Украине, поскольку он принял такое решение еще до 2014 года.

