Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:20

«Великая держава»: Путин объяснил, как не стоит разговаривать с Индией

Путин: с Индией нельзя говорить как с колонией Британии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Индия является великой державой, ввиду чего обращаться с ней как с британской колонией недопустимо, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today. Он подчеркнул, что с этой страной мир уже не может общаться так, как это было 77 лет назад.

Я думаю, и весь мир, и Индия поняли, что с Индией нельзя разговаривать так, как они разговаривали с ней 77 лет назад. Индия — великая держава, а не британская колония. И всем придется принять это, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что доля «Большой семерки» в мировой экономике сокращается как шагреневая кожа. Он отметил, что по паритету покупательной способности экономический вес многих участников G7 уже уступает, например, индийскому, несмотря на их высокие технологии.

Также Путин сообщил об отсутствии планов по возвращению РФ в «Большую восьмерку». Глава государства отметил, что практически прекратил участие в ее саммитах еще до украинских событий 2014 года.

Кроме того, он отметил, что санкционная политика Запада в отношении суверенных государств оборачивается проблемами для самих инициаторов. Глава государства выразил уверенность, что эта практика завершится после полного осознания данного факта.

Владимир Путин
мир
колонии
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, какой пункт плана Трампа Зеленскому не нравится больше всего
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.