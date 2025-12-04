«Великая держава»: Путин объяснил, как не стоит разговаривать с Индией Путин: с Индией нельзя говорить как с колонией Британии

Индия является великой державой, ввиду чего обращаться с ней как с британской колонией недопустимо, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today. Он подчеркнул, что с этой страной мир уже не может общаться так, как это было 77 лет назад.

Я думаю, и весь мир, и Индия поняли, что с Индией нельзя разговаривать так, как они разговаривали с ней 77 лет назад. Индия — великая держава, а не британская колония. И всем придется принять это, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что доля «Большой семерки» в мировой экономике сокращается как шагреневая кожа. Он отметил, что по паритету покупательной способности экономический вес многих участников G7 уже уступает, например, индийскому, несмотря на их высокие технологии.

Также Путин сообщил об отсутствии планов по возвращению РФ в «Большую восьмерку». Глава государства отметил, что практически прекратил участие в ее саммитах еще до украинских событий 2014 года.

Кроме того, он отметил, что санкционная политика Запада в отношении суверенных государств оборачивается проблемами для самих инициаторов. Глава государства выразил уверенность, что эта практика завершится после полного осознания данного факта.