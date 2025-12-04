Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин высказался о возвращении России в G8

Путин: Россия не планирует возвращаться в G8

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Александр Щербак, ТАСС
Россия не планирует возвращаться в G8, заявил в интервью India Today глава государства Владимир Путин. Российский лидер добавил, что практически перестал посещать саммиты «Большой восьмерки» еще до начала событий на Украине в 2014 году.

Нет, — ответил Путин на соответствующий вопрос.

Он также отрицательно ответил на вопрос о том, обсуждалась ли эта тема на его встрече с представителями США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в Кремле.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сейчас нет предпосылок для возвращения России в G8. По ее словам, Москва всегда открыта для взаимовыгодного диалога, но Запад пока не стремится к нему.

Президент России в конце ноября отмечал, что в первый раз отказался от приглашения на саммит «Большой восьмерки» в 2012 году. Он добавил, что Москва не получала официальных приглашений насчет возвращения в G8. При этом Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывается от контактов и всегда открыта для взаимодействия.

Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что Россия примет участие в первой встрече шерп G20 под председательством США, которая состоится в Вашингтоне 15–16 декабря. Делегацию возглавит российский шерпа Светлана Лукаш.

