27 ноября 2025 в 17:19

Путин прояснил ситуацию с возвращением России в G8

Путин заявил, что Россия не получала официальных приглашений вернуться в G8

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Москва не получала официальных приглашений насчет возвращения в G8, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит Кремль, страна никогда не отказывается от контактов. Россия, добавил лидер, всегда открыта для взаимодействия.

Мы никогда не отказываемся от контактов. Мы всегда открыты для взаимодействия. Но, во-первых, нас туда никто не приглашает, никаких официальных предложений не слышал, не получал, — подчеркнул глава государства.

Путин дал такой комментарий во время общения с журналистами в Киргизии. Президент прибыл в Бишкек для участия в саммите ОДКБ, который проходит с 25 по 27 ноября.

Ранее Путин заявил, что конфискация российских активов в Европе будет расценена как воровство. Лидер отметил, что такой шаг станет незаконным присвоением чужой собственности и не останется без ответа. При этом, по его словам, правительство уже готовит комплекс ответных мер на случай принятия такого решения.

Также Путин заявил, что американская сторона учитывает позицию Москвы по теме Украины. Президент подтвердил, что Россия это видит. Лидер признал, что стороны нуждаются в переговорах.

