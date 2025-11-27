День матери
27 ноября 2025 в 17:14

Путин раскрыл последствия конфискации активов России в Европе

Путин: конфискация активов России будет воровством и вызовет ответные меры

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Конфискация российских активов в Европе будет расценена как воровство, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, этот шаг станет незаконным присвоением чужой собственности и не останется без ответа. Он подчеркнул, что правительство уже готовит комплекс ответных мер на случай принятия такого решения европейскими странами, передает пресс-служба Кремля.

Мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве. То ли они от европейцев учатся этому. То ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае, и то, и другое — воровство. Мы так к этому относимся и готовим ответные меры. Но какие? Это правительство позднее обнародует, если это произойдет, — сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что все участники обсуждений в Европе понимают незаконность конфискации и сами называют ее присвоением чужой собственности. Сейчас власти России ожидают дальнейшего развития ситуации.

Ранее Путин заявил о готовности России официально зафиксировать отсутствие планов нападения на европейские страны в любой необходимой форме. Президент обратил внимание, что такие гарантии могут быть предоставлены для успокоения западной общественности.

Владимир Путин
Европа
активы
конфискации
