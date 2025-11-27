День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 16:52

Путин заявил, что готов дать Европе одно официальное обещание

Путин: Россия готова зафиксировать отсутствие агрессивных планов против Европы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия готова зафиксировать отсутствие агрессивных планов в отношении Европы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами. Глава государства подчеркнул, что подобные гарантии могут быть предоставлены в любой необходимой форме, передает пресс-служба Кремля.

Тем не менее если это раскручено общественным сознанием, если они (Запад. — NEWS.ru) напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно, — сказал Путин.

Путин вместе с тем подчеркнул, что заявления о риске нападения России на Европу распространяют «жулики».

Также президент РФ заявил, что в состав российской делегации на переговорах по Украине войдут его помощник, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, а также помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Также Россию будут представлять сотрудники МИД РФ.

Россия
Владимир Путин
Европа
безопасность
гарантии
