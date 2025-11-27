День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 16:48

Путин раскрыл состав российской переговорной группы по Украине

Путин: в переговорную группу по Украине войдут Мединский и Ушаков

Владимир Путин
В состав российской делегации на переговорах по Украине войдут помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщает ТАСС со ссылкой на российского лидера Владимира Путина. Также Россию будут представлять сотрудники МИД РФ.

Со стороны администрации [президента] — это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента. Он этим занимался с самого начала. По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включен тоже мой помощник, Юрий Викторович Ушаков, он на связи с американскими коллегами. Но он один не может это все сделать. Это МИД должен делать. Ну и отчасти администрация президента, — сказал глава государства.

Путин уточнил, что Министерство иностранных дел будет участвовать в серьезном и предметном обсуждении каждого из предлагаемых пунктов.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что текущая позиция Евросоюза по ситуации на Украине представляет собой исключительно риторику, которая на всех этапах конфронтации исключала достижение урегулирования. Он подчеркнул, что Брюссель последовательно исключает возможность участия Европы в переговорном процессе.

