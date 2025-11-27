День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 15:26

Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине

Грушко: риторика ЕС исключает место Европы за столом переговоров по Украине

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Текущая позиция Евросоюза по ситуации на Украине представляет собой исключительно риторику, которая на всех этапах конфронтации исключала достижение урегулирования, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации». Он подчеркнул, что Брюссель последовательно исключает возможность участия Европы в переговорном процессе, передает корреспондент NEWS.ru.

Если говорить о нынешней позиции ЕС, то это только риторика. Она на всех этапах конфликта исключала достижение урегулирования, как исключает и любое место Европы за столом переговоров, о чем Брюссель беспрерывно трубит, — сказал замглавы ведомства.

Ранее Грушко заявил, что страны НАТО и ЕС публично объявляют о намерениях преобразовать Балтийское море во внутренние воды Альянса. Дипломат также констатировал усиление западной активности в Центральной Азии и на Южном Кавказе, целью которой является разрушение исторических взаимосвязей данных регионов с РФ.

Александр Грушко
МИД РФ
Евросоюз
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин указал на главную проблему украинской армии
Путин сообщил об окружении двух городов
Украина «сдает» одно направление за другим: новости СВО к вечеру 27 ноября
Путин одной фразой оценил возможный отказ США продлять ДСНВ
Путин объяснил, что готов гарантировать Европе
Путин заявил, что нужно сделать с планом урегулирования по Украине
Стало известно о потерях ВСУ за октябрь
Путин раскрыл, когда на СВО прекратятся боевые действия
Путин раскрыл состав российской переговорной группы по Украине
Путин рассказал, где контактируют спецслужбы России и Украины
«Жулики»: Путин отверг ложь о «российской агрессии» против ЕС
Украина договорилась с Британией о сборке дронов-перехватчиков
Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская
В Турции назвали условие для возможности отправки миротворцев на Украину
Путин ответил на вопрос о визите делегации США в Москву
В России выявили самый длительный случай заражения ковидом
В Киришах мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры
Росгвардия поймала дебошира и получила неожиданную похвалу
Губернатор Воробьев рассказал о предпрофессиональных классах в Подмосковье
Старт корабля «Союз МС-28» попал в объектив космонавта Платонова с МКС
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.