Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине

Текущая позиция Евросоюза по ситуации на Украине представляет собой исключительно риторику, которая на всех этапах конфронтации исключала достижение урегулирования, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации». Он подчеркнул, что Брюссель последовательно исключает возможность участия Европы в переговорном процессе, передает корреспондент NEWS.ru.
Если говорить о нынешней позиции ЕС, то это только риторика. Она на всех этапах конфликта исключала достижение урегулирования, как исключает и любое место Европы за столом переговоров, о чем Брюссель беспрерывно трубит, — сказал замглавы ведомства.
Ранее Грушко заявил, что страны НАТО и ЕС публично объявляют о намерениях преобразовать Балтийское море во внутренние воды Альянса. Дипломат также констатировал усиление западной активности в Центральной Азии и на Южном Кавказе, целью которой является разрушение исторических взаимосвязей данных регионов с РФ.