Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине Грушко: риторика ЕС исключает место Европы за столом переговоров по Украине

Текущая позиция Евросоюза по ситуации на Украине представляет собой исключительно риторику, которая на всех этапах конфронтации исключала достижение урегулирования, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации». Он подчеркнул, что Брюссель последовательно исключает возможность участия Европы в переговорном процессе, передает корреспондент NEWS.ru.

Если говорить о нынешней позиции ЕС, то это только риторика. Она на всех этапах конфликта исключала достижение урегулирования, как исключает и любое место Европы за столом переговоров, о чем Брюссель беспрерывно трубит, — сказал замглавы ведомства.

Ранее Грушко заявил, что страны НАТО и ЕС публично объявляют о намерениях преобразовать Балтийское море во внутренние воды Альянса. Дипломат также констатировал усиление западной активности в Центральной Азии и на Южном Кавказе, целью которой является разрушение исторических взаимосвязей данных регионов с РФ.