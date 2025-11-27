«Прямо говорят»: в МИД России озвучили планы НАТО по Балтийскому морю Грушко заявил о планах НАТО по превращению Балтики во внутреннее море Альянса

Страны НАТО и Евросоюза открыто заявляют о планах превратить Балтийское море во внутреннюю акваторию Альянса, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации». Дипломат также отметил активизацию западных усилий в Центральной Азии и на Южном Кавказе, направленных на разрыв исторических связей этих регионов с РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

В странах НАТО и ЕС прямо говорят, что Балтийское море надо превратить во внутреннее море НАТО. Также мы видим активизацию усилий стран Запада в Центральной Азии, на Южном Кавказе, — сказал дипломат.

Ранее Грушко заявил, что дефицит государственного бюджета в среднем по Евросоюзу уже достиг 81%. По оценке дипломата, в ближайшее время этот показатель может приблизиться к стопроцентной отметке.

Также замглавы МИД РФ указал на отсутствие вклада европейских государств в дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Он также подчеркнул, что страны Евросоюза осуществляют подготовку к полномасштабному военному противостоянию с Российской Федерацией.