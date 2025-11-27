В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС Грушко: дефицит госбюджета в среднем по ЕС достиг 81%

Дефицит государственного бюджета в среднем по Евросоюзу уже достиг 81%, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации». По его мнению, в скором времени этот показатель может достигнуть 100%, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы знаем, что в этом году дефицит госбюджета в среднем по ЕС уже достиг 81%. Очень скоро, если им не удастся переломить ситуацию, он достигнет 100%. И многие страны сегодня уже выплачивают проценты по долгам, суммы которых превышают даже полученные военные бюджеты, — сказал дипломат.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс заявил о планомерном движении экономики европейских стран к бюджетному краху. По его оценке, в тяжелом положении находится и Великобритания, где циркулируют слухи о потенциальном повышении подоходного сбора, существенном ударе по благосостоянию обеспеченных граждан и введении новых имущественных налогов.

Кроме того, газета Bild сообщила, что подавляющее большинство городов Германии столкнулось с реальной угрозой банкротства. Как пояснили изданию региональные власти, причиной сложившейся ситуации стал дефицит государственного бюджета.