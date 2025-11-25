Немецкие города приблизились к долговой яме

Подавляющее большинство немецких городов столкнулось с реальной угрозой банкротства, пишет Bild. Причиной стал дефицит государственного бюджета, сообщили изданию региональные власти.

Практически каждый немецкий город сейчас стоит на грани банкротства, — заявил обер-бургомистр Эссена Томас Куфен.

Мэр посетовал, что его город вышел на финансовый дефицит в размере €123 млн. При этом общее превышение расходов бюджета над доходами в немецких городах и муниципалитетах составило €30 млрд, говорится в статье.

Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что страна переживает период экономического спада и утратила конкурентоспособность на международной арене. Она отметила, что Берлин оказался в центре глобального противостояния между открытыми рынками и геополитическими интересами. По ее словам, эта ситуация усугубляется торговой политикой Соединенных Штатов и Китая.

До этого стало известно, что правительство Германии планирует направить 377 млрд евро на закупку военной техники и вооружений в 2026 году. Указанный объем финансирования предназначен для реализации примерно 320 проектов по разработке новых видов военной продукции. Для 178 проектов уже определены исполнители, при этом 160 контрактов заключены с национальными компаниями Германии.