На Западе озвучили сумму, которую Германия хочет потратить на вооружение Власти Германии закупят вооружения на €377 млрд в 2026 году

Германия в 2026 году планирует выделить €377 млрд (3,5 трлн рублей) на закупку вооружений и техники для всех родов войск, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на правительственный документ. Указанная сумма будет направлена на реализацию примерно 320 проектов по разработке новых видов вооружений и военного оборудования.

Публикация положений документа будет осуществляться поэтапно по мере их готовности к рассмотрению бюджетным комитетом парламента, говорится в материале. Для 178 проектов уже определены исполнители, при этом 160 контрактов заключены с немецкими компаниями, а остальные находятся в стадии рассмотрения.

Ранее председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер подверг критике законодательную инициативу о новой модели военной службы, высказавшись за незамедлительное восстановление в Германии системы обязательного призыва. По его словам, «пустые разговоры» о воинской обязанности «никому не помогут».

Кроме того, журналисты Bild заявили, что Вооруженные силы Германии в настоящее время не обладают возможностью уничтожать беспилотные летательные аппараты в своем воздушном пространстве из-за отсутствия развернутой системы противодействия дронам. Армейские части противовоздушной обороны были расформированы в 2010 году, а создание нового защитного комплекса пока не завершено.