Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 10:45

На Западе озвучили сумму, которую Германия хочет потратить на вооружение

Власти Германии закупят вооружения на €377 млрд в 2026 году

Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

Германия в 2026 году планирует выделить €377 млрд (3,5 трлн рублей) на закупку вооружений и техники для всех родов войск, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на правительственный документ. Указанная сумма будет направлена на реализацию примерно 320 проектов по разработке новых видов вооружений и военного оборудования.

Публикация положений документа будет осуществляться поэтапно по мере их готовности к рассмотрению бюджетным комитетом парламента, говорится в материале. Для 178 проектов уже определены исполнители, при этом 160 контрактов заключены с немецкими компаниями, а остальные находятся в стадии рассмотрения.

Ранее председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер подверг критике законодательную инициативу о новой модели военной службы, высказавшись за незамедлительное восстановление в Германии системы обязательного призыва. По его словам, «пустые разговоры» о воинской обязанности «никому не помогут».

Кроме того, журналисты Bild заявили, что Вооруженные силы Германии в настоящее время не обладают возможностью уничтожать беспилотные летательные аппараты в своем воздушном пространстве из-за отсутствия развернутой системы противодействия дронам. Армейские части противовоздушной обороны были расформированы в 2010 году, а создание нового защитного комплекса пока не завершено.

Германия
вооружения
Бундесвер
армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России придумали дистанционный сжигатель техники с секретными материалами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Полиция задержала майнеров, укравших электричества на миллиард рублей
Удары по Украине сегодня, 27 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Сын Ширвиндта поздравил маму с 90-летием и показал фото из семейного архива
«Что-то шипят, воняют»: Певцов о Хаматовой и других уехавших из России
В России хотят провести альтернативную Олимпиаду-2026
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.