Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 19:22

Германия отзывает свои системы Patriot из соседней страны

Минобороны ФРГ объявило о выводе систем ПВО Patriot из Польши

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Министерство обороны Германии сообщило, что выведет из Польши свои зенитные ракетные комплексы Patriot. Также в ФРГ вернутся дислоцированные там военнослужащие бундесвера, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Как и в случае с предыдущими командировками в Польшу и Словакию в 2023 и 2024 годах, миссия была созвана в кратчайшие сроки, чтобы снизить нагрузку на наших союзников на местах, — заявил Писториус.

Основная цель миссии состояла в защите ключевого транспортного узла, используемого для поставок на Украину, расположенного недалеко от границы. В ВВС ФРГ отметили, что значимость операции возросла после инцидента с проникновением беспилотника в воздушное пространство Польши в начале сентября. Функции по обеспечению ПВО в этом районе переданы вооруженным силам Нидерландов.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что сбитые над территорией страны беспилотники не имели взрывчатого вещества. При этом он высказал предположение, что якобы Россия таким образом «пыталась проверить» реакцию Североатлантического альянса.

Германия
Борис Писториус
ракеты
бундесвер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, как встретили решение Верховного суда по делу Долиной
В Москве более 400 мигрантов поймали необычным способом
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.