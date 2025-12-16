Германия отзывает свои системы Patriot из соседней страны Минобороны ФРГ объявило о выводе систем ПВО Patriot из Польши

Министерство обороны Германии сообщило, что выведет из Польши свои зенитные ракетные комплексы Patriot. Также в ФРГ вернутся дислоцированные там военнослужащие бундесвера, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Как и в случае с предыдущими командировками в Польшу и Словакию в 2023 и 2024 годах, миссия была созвана в кратчайшие сроки, чтобы снизить нагрузку на наших союзников на местах, — заявил Писториус.

Основная цель миссии состояла в защите ключевого транспортного узла, используемого для поставок на Украину, расположенного недалеко от границы. В ВВС ФРГ отметили, что значимость операции возросла после инцидента с проникновением беспилотника в воздушное пространство Польши в начале сентября. Функции по обеспечению ПВО в этом районе переданы вооруженным силам Нидерландов.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что сбитые над территорией страны беспилотники не имели взрывчатого вещества. При этом он высказал предположение, что якобы Россия таким образом «пыталась проверить» реакцию Североатлантического альянса.