11 декабря 2025 в 13:30

Германия вывезет системы Patriot из Польши

Бундесвер намерен вывезти ЗРК Patriot и 200 военнослужащих из Польши

MIM-104 Patriot на территории аэропорта Жешува MIM-104 Patriot на территории аэропорта Жешува Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
Военно-воздушные силы Германии готовятся к завершению своей миссии по противовоздушной обороне на территории Польши, сообщил телеканал N-tv. В ближайшие дни с территории аэропорта Жешува будут выведены размещенные там зенитные ракетные комплексы Patriot. Две батареи ЗРК и около 200 немецких военнослужащих были дислоцированы в Польше в конце января на стандартный срок в шесть месяцев.

Основная цель миссии состояла в защите ключевого транспортного узла, используемого для поставок в Украину, расположенного недалеко от границы. В ВВС ФРГ отметили, что значимость операции возросла после инцидента с проникновением беспилотника в воздушное пространство Польши в начале сентября. Функции по обеспечению ПВО в этом районе переданы вооруженным силам Нидерландов.

Ранее Генштаб Польши заявил, что Варшава обсуждает передачу Киеву списанных истребителей МиГ-29. Там подчеркнули, что это решение является частью стратегии союзников по поддержке Украины и укреплению безопасности на восточном фланге НАТО. Однако окончательное решение пока не принято.

Польша
Германия
Нидерланды
ПВО
ЗРК Patriot
