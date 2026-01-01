Новый год — 2026
01 января 2026 в 21:16

Глава разведки одной страны принял Умерова

Глава турецкой разведки Калын принял Умерова в Анкаре

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Национальной разведки Турции (MIT) Ибрагим Калын провел в Анкаре встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, сообщает турецкий канал A Haber. В ходе встречи стороны обсудили ход урегулирования украинского конфликта и состояние российско-украинских переговоров.

По итогам диалога Калын и Умеров договорились о продолжении взаимодействия между Анкарой и Киевом в рамках существующих двусторонних форматов. Другие детали переговоров не приводятся.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что новая встреча представителей Украины и стран — участниц «коалиции желающих» запланирована на 3 января в Киеве. По его словам, переговоры пройдут на уровне советников по нацбезопасности. Еще одна встреча ожидается 6 января во Франции — на уровне государственных лидеров.

Ранее европейские СМИ писали, что политические элиты Европы крайне обеспокоены позицией президента США Дональда Трампа, который публично заявил о «взаимопонимании» с российским коллегой Владимиром Путиным. По информации журналистов, один из высокопоставленных чиновников ЕС уже открыто назвал американского президента наивным, подчеркнув, что такая риторика подрывает единство Запада.

