«Не вундерваффе»: военкор разобрал «по винтикам» американские Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot, который передали Украине, не является вундерваффе — так называемым чудо-оружием, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он отметил, что комплекс опасный, но в реальных условиях почти лишен подходящих целей.

Нет, это, конечно, опасное оружие. Но к исходу четвертого года войны уже стало очевидно, что никакое оно не вундерваффе, — отметил Коц.

Военкор подчеркнул, что сбивать российские беспилотники «Герань-2» с применением Patriot слишком дорого, а самолеты ВС РФ используют фугасные авиабомбы, поражая цели с расстояний, превышающих дальность действия американского ЗРК.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия передала Вооруженным силам Украины два Patriot и девятый по счету комплекс IRIS-T. Он уточнил, что поставка систем Patriot была осуществлена совместно с Норвегией.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин между тем заявил, что Польша решила разместить на своей территории ЗРК Patriot для запугивания населения внешней угрозой. При этом он отметил, что этим оружием невозможно создать напряжение, так как оно больше необходимо для обороны.