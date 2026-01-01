Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 16:55

«Не вундерваффе»: военкор разобрал «по винтикам» американские Patriot

Военкор Коц назвал Patriot невыдающимся оружием

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зенитно-ракетный комплекс Patriot, который передали Украине, не является вундерваффе — так называемым чудо-оружием, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он отметил, что комплекс опасный, но в реальных условиях почти лишен подходящих целей.

Нет, это, конечно, опасное оружие. Но к исходу четвертого года войны уже стало очевидно, что никакое оно не вундерваффе, — отметил Коц.

Военкор подчеркнул, что сбивать российские беспилотники «Герань-2» с применением Patriot слишком дорого, а самолеты ВС РФ используют фугасные авиабомбы, поражая цели с расстояний, превышающих дальность действия американского ЗРК.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия передала Вооруженным силам Украины два Patriot и девятый по счету комплекс IRIS-T. Он уточнил, что поставка систем Patriot была осуществлена совместно с Норвегией.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин между тем заявил, что Польша решила разместить на своей территории ЗРК Patriot для запугивания населения внешней угрозой. При этом он отметил, что этим оружием невозможно создать напряжение, так как оно больше необходимо для обороны.

ЗРК Patriot
Украина
ВСУ
оружие
Александр Коц
