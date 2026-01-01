Командир батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Шевченко был ликвидирован в зоне проведения СВО, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что ВС России практически ежедневно уничтожают старший офицерский состав противника.

Практически ежедневно ВС РФ уничтожают старший офицерский состав ВСУ. На днях был ликвидирован командир батальона 111-й ОБр ТРО Николай Шевченко, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления на Суджу ВС РФ уничтожили снайпера-неонациста по имени Фарид Хусейн. Его ликвидировали, когда ВСУ бежали из Суджи в Сумскую область. По данным СМИ, наемник сменил имя и фамилию — так он стал полным тезкой военного преступника из нацистского концлагеря Маутхаузен Ариберта Хайма, который был известен как Доктор Смерть и Мясник Маутхаузена.

До этого Генпрокуратура РФ сообщила, что вторгшегося в Курскую область литовского наемника Шарунаса Ясюкевичюса заочно осудили на 23 года. Там отметили, что мужчина вступил в ряды ВСУ три года назад. На территории Курской области он запугивал мирных жителей, обстреливал правоохранителей. В настоящее время он объявлен в международный розыск.