Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 21:18

Зеленский анонсировал важную встречу западных военных

Зеленский: 5 января пройдет встреча генштабов Запада и Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Встреча начальников генеральных штабов стран Запада и Украины пройдет 5 января, на ней будут обсуждать гарантии безопасности для Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, политическая подготовка к обсуждению этих гарантий практически завершена.

5 января будет встреча военных, встретятся начальники генеральных штабов. Главное — это гарантии безопасности для Украины. Политически почти все готово, — подчеркнул Зеленский.

Украинский глава также уточнил, что после встречи военных планируется отдельная встреча на уровне лидеров европейских стран так называемой коалиции желающих. Кроме того, по его данным, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский через своих представителей дал понять США о готовности к территориальным уступкам для достижения мира. По данным источника, впервые эта позиция была озвучена в марте.

Владимир Зеленский
Украина
Запад
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Финляндии высказался об отношениях с Россией
Бастрыкин взял под контроль расследование драки со стрельбой в Подольске
Бывший футболист «Спартака» скончался в реанимации
Российского хоккеиста признали лучшим новичком НХЛ в декабре
Российская армия ликвидировала командира батальона теробороны ВСУ
Следователи сделали важное заявление по теме атак ВСУ на Россию
Посольство запросило данные о пострадавших в пожаре в Швейцарии россиянах
Раскрыты страшные последствия протестов в Иране
В российском регионе БПЛА ВСУ повредили ЛЭП
Киев целенаправленно ударил по мирным гражданам в Херсонской области
Зеленский анонсировал важную встречу западных военных
Глава разведки одной страны принял Умерова
В Чехии сменили риторику в адрес Украины
В Кремле раскрыли, что сказал Сальдо Путину после атаки ВСУ на Хорлы
Раскрыты подробности об эвакуированных из Хорлов в Крым пациентах
В Петербурге ребенок чуть не лишился кисти из-за фейерверка
Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты в новогоднюю ночь
Президент Швейцарии сделал первое заявление после пожара в Кран-Монтане
Россиянин пришел на концерт Rammstein и «поймал» лицом торт от барабанщика
Путин продлил особый порядок учета голосов «недружественных» акционеров
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.