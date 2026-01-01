Зеленский анонсировал важную встречу западных военных

Встреча начальников генеральных штабов стран Запада и Украины пройдет 5 января, на ней будут обсуждать гарантии безопасности для Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, политическая подготовка к обсуждению этих гарантий практически завершена.

5 января будет встреча военных, встретятся начальники генеральных штабов. Главное — это гарантии безопасности для Украины. Политически почти все готово, — подчеркнул Зеленский.

Украинский глава также уточнил, что после встречи военных планируется отдельная встреча на уровне лидеров европейских стран так называемой коалиции желающих. Кроме того, по его данным, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский через своих представителей дал понять США о готовности к территориальным уступкам для достижения мира. По данным источника, впервые эта позиция была озвучена в марте.