01 января 2026 в 08:30

Гороскоп 1 января: кому надо на работу? Кто продолжит тратить деньги?

Гороскоп на сегодня 1 января для женщин и мужчин: подводим итоги, строим планы Гороскоп на сегодня 1 января для женщин и мужчин: подводим итоги, строим планы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гороскоп на 1 января для женщин и мужчин обещает новые перспективы для всех, кто верит в гороскопы. Для тех, кто не верит, новые возможности также будут открыты, но они о них не узнают. День подходит для принятия решений, налаживания отношений, занятий творчеством. В финансовых вопросах лучше проявить умеренность и отложить крупные покупки. Вероятным будет поступление новой информации, которая пригодится для путешествия. Отправляться в поездку или нет — стоит решать исходя из подсказок интуиции.

Гороскоп на 1 января для мужчин:

  • Овен. Если в этот день вы встанете ранним утром, то успеете решить очень много важных вопросов. Лучше всего пойдут бытовые дела, для тех, кто сегодня работает, стоит обсудить с начальством проблемы, которые давно назрели. К вечеру возможны неожиданные происшествия, которые потребуют быстрых решений.
  • Телец. Сегодня Тельцы могут рассчитывать на поддержку родных и близких в решении множества задач. Избегайте принимать рискованные предложения, так как они могут обернуться неудачей. Важно сохранять бдительность при общении с настойчивыми людьми и уверенно следовать своим целям.
  • Близнецы. Этот день обещает приятные встречи для Близнецов. Выбирайте собеседников с умом, чтобы извлечь максимум из общения. Важный разговор с девушкой, которая вам интересна, может открыть новые горизонты. Не впадайте в панику, если что-то придется отложить — всему свое время.
  • Рак. Не бойтесь обратиться за помощью к посреднику, чтобы восстановить гармонию в отношениях. Будьте внимательны к эмоциям окружающих и с добротой реагируйте на их переживания.
  • Лев. Львов ждут новые возможности для укрепления партнерских связей. Не упустите шанс поддержать тех, кто нуждается в вашей помощи. Умеренные физические нагрузки помогут поддерживать здоровье, а вечер лучше провести в компании друзей.

Гороскоп на сегодня 1 января для женщин и мужчин Гороскоп на сегодня 1 января для женщин и мужчин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

  • Дева. Вечер принесет Девам неожиданные повороты событий. Важно сохранять хладнокровие и быстро реагировать в непростых ситуациях, чтобы избежать проблем. Однако вместо импульсивных действий подходите к задачам рационально.
  • Весы. Весы смогут вдохновить всю семью на активные действия. Совместные мероприятия, такие как занятия спортом или прогулки, помогут укрепить здоровье и сплотить родных. Дайте себе возможность начать год с новых полезных привычек.
  • Скорпион. Скорпионам стоит проявлять терпение в общении с близкими, так как возможны конфликты. Уделите время анализу бюджета, чтобы избежать неожиданностей. Важно найти баланс в отношениях с детьми, давая им свободу, но при этом проявляя авторитет.
  • Стрелец. Стрельцам предстоит продуктивный день, который может продолжаться до вечера. Не откладывайте дела — успешное завершение задач подарит вам хорошее настроение.
  • Козерог. Утром могут возникнуть мелкие проблемы. Сегодня вы сможете увидеть результаты своих давних проектов. Избегайте поездок и оставайтесь дома, наслаждаясь теплом семейного общения. Это придаст вам сил на предстоящий год.
  • Водолей. Водолеи могут открыть новые горизонты для профессионального роста. Оптимизм и открытость помогут вам наладить отношения с окружающими. У романтиков этот день будет насыщен приятными сюрпризами.
  • Рыбы. Этот день будет легким для Рыб: дайте себе право на отдых и развлечение. Неожиданная встреча принесет радость, а свежий воздух поможет вам восстановиться.

Гороскоп на 1 января для женщин:

  • Овен. Женщинам-Овнам открываются новые возможности для самосовершенствования. Углубляйтесь в изучение всего необычного и составляйте личные планы. Расширяйте круг общения.
  • Телец. Удачный день для Тельцов — все задуманное сбудется быстро. Инвестируйте в перспективные проекты и не бойтесь новых знакомств, которые могут стать полезными.
  • Близнецы. Для Близнецов сегодня отличный день для помощи и общения с близкими. Не отказывайтесь от помощи и сами, особенно если планируете романтическое свидание.
  • Рак. Ваши положительные качества могут оказаться решающими в финансовых вопросах. Используйте свое обаяние, чтобы достичь взаимопонимания с окружающими. Искреннее отношение поможет создать вокруг вас ауру позитива.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

  • Лев. Львицы могут многое запланировать. Уверенно действуйте, критически относясь к своему эмоциональному состоянию. Порадуйте себя маленькими радостями и займитесь любимыми делами.
  • Дева. Уделите время близким и домашним вопросам. Проявите чуткость к нуждам родственников. Помните, что оптимизм и понимание помогут преодолеть любые недоразумения.
  • Весы. Удачный день для женщин-Весов. Вам откроются новые возможности в карьере, а вечером возможны приятные сюрпризы дома.
  • Скорпион. День подходит для подведения итогов и построения планов на год. Внимательно отнеситесь к поступлению новой информации. Сосредоточьтесь на личных интересах.
  • Стрелец. Стрельцы могут наслаждаться спокойствием. Этот период подходит для планирования и крупных покупок. Умение прощать поможет повысить качество жизни.
  • Козерог. Проявите гибкость в общении с окружающими. Умение слушать позволит завоевать сторонников, которые в будущем отплатят вам поддержкой.
  • Водолей. Напряженный день для Водолеев с множеством насущных задач. Сосредоточьтесь на основных делах и избегайте перегрузок.
  • Рыбы. Будьте аккуратны с новыми знакомыми — это может предотвратить конфликты. Уделите внимание себе и вознаградите себя за напряженную работу, чтобы поднять настроение.
Екатерина Метелева
Е. Метелева
