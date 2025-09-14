Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 18:14

Польша заявила о «пустышках», влетевших в страну

Сикорский: сбитые над Польшей дроны были без взрывчатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беспилотники, сбитые над территорией Польши на прошлой неделе, не были оснащены взрывчаткой, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью британской газете Guardian. Однако глава МИД высказал предположение, что Россия таким образом «пыталась проверить» реакцию НАТО.

Интересно, что все беспилотники были пустышками, — заявил он.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что польская сторона отклонила предложение о консультациях с Минобороны России относительно инцидента с беспилотниками. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную, отметив, что Польша просто не изъявляет желания прояснять возникшую ситуацию.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не угрожала другим странам, в том числе европейским. По словам Пескова, именно НАТО продвигалась к российским границам: его заявление было комментарием к решению Польши закрыть границу из-за российско-белорусских учений «Запад-2025».

