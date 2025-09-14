Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 07:45

Польша высказала свою позицию по переговорам с РФ из-за инцидента с БПЛА

Ульянов: Польша не хочет проводить консультации с Россией по инциденту с БПЛА

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польская сторона отклонила предложение о консультациях с Министерством обороны России относительно инцидента с беспилотными летательными аппаратами, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную — Польша просто не желает прояснять ситуацию.

Несмотря на отсутствие объективных доказательств, польские власти заранее сделали выводы о якобы российском происхождении дронов. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что над территорией страны были сбиты «представлявшие опасность» беспилотники, однако не озвучил никаких подтверждающих данных.

Зачем? Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками? <...> Министерство обороны России предложило консультации, Министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять, — написал Ульянов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремль не поступали запросы на контакты от польского руководства. Минобороны России заявило о готовности провести консультации с польскими коллегами и подчеркнуло, что при ударах по объектам ВПК Украины цели на территории Польши не планировались.

Ранее Песков на фоне закрытия границ Польшей напомнил, что Россия никогда не угрожала другим странам, в том числе европейским. Это НАТО продвигалась к российским границам долгие годы.

Польша
БПЛА
Михаил Ульянов
отказы
