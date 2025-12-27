Врачи без сертификата получили в России послабление Минздрав РФ продлил на год работу врачей без сертификата

Минздрав России предложил временные меры, которые позволят некоторым медработникам продолжать профессиональную деятельность без срочного прохождения аккредитации. В частности, право на работу получат опытные специалисты, начавшие карьеру до 2021 года, если срок действия их сертификата истекает в 2025 году. Проект соответствующего приказа опубликован на портале нормативных актов.

Документ определяет условия допуска к работе в медицине и фармации без обязательной аккредитации или при несовпадении специальности с сертификатом. Это поможет избежать кадрового дефицита в больницах и аптеках.

Ведомство дает практикующим врачам и фармацевтам дополнительное время для подготовки к новой процедуре оценки квалификации. Ожидается, что приказ вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать в течение одного года.

Ранее сообщалось, что Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств 20 позиций. Препараты убрали из-за прекращения регистрации, производства или поставок в Россию. Распоряжение правительства о корректировке ЖНВЛП вступит в силу 1 марта 2026 года.