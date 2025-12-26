Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 14:53

Минздрав исключил 20 лекарств из перечня жизненно важнейших

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств 20 позиций, пишет «Коммерсант». Препараты убрали из-за прекращения регистрации, производства или поставок в Россию. Распоряжение правительства о корректировке ЖНВЛП вступит в силу 1 марта 2026 года.

В обновленный перечень вошли восемь новых лекарств: луспатерцепт, пэгфилграстим, даролутамид, претоманид, камрелизумаб, гофликицепт, лорлатиниб и капивасертиб. Их применяют при лечении анемии, нейтропении, туберкулеза, рецидивирующего перикардита и различных онкологических заболеваний.

Первоначальный проект Минздрава предусматривал включение 12 позиций. Однако в итоговую версию не вошли препараты, используемые при гемофилии А, пароксизмальной ночной гемоглобинурии, уротелиальном раке и внутрибольничной пневмонии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что льготные лекарства должны продаваться по фиксированным ценам. Он уточнил, что следить за этим будут соответствующие контрольные органы Минздрава и другие организации.

Минздрав
лекарства
заболевания
лечение
Россия
