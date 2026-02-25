Врач рассказал о причинах витилиго Врач Горячев: витилиго может появиться из-за проблем с иммунитетом

Витилиго может появиться из-за проблем с иммунитетом и ряда других факторов, рассказал телеканалу «Краснодар» врач общей практики Александр Горячев. Он отметил, что не существует универсальной схемы лечения.

Само по себе оно не опасно: не болит, не заразно и не провоцирует рак кожи. Но может быть связано с нарушениями иммунной системы, щитовидной железы или дефицитом микроэлементов, — рассказал Горячев.

Врач подчеркнул, что самым распространенным методом лечения витилиго является фототерапия. По его словам, также пациенту могут назначить кортикостероиды и ингибиторы кальциневрина.

