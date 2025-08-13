Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 06:45

Названы пять опасных болезней, о которых говорит появление пигментных пятен

Врач Казарян: внезапное появление пигментных пятен может указывать на меланому

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Внезапное появление пигментных пятен может быть симптомом меланомы, заявила NEWS.ru врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт и трихолог Лианна Казарян. По ее словам, если родинки изменяют форму, цвет и размер, то есть признаки злокачественного новообразования.

Иногда пигментные пятна могут указывать на серьезные заболевания. Например, меланому — это злокачественная опухоль, которую можно определить по асимметричным пятнам с неровными краями и неоднородной окраской. Если вы заметите изменения в форме, цвете или размере родинок, особенно если они превышают шесть миллиметров, необходимо обратиться к дерматологу. Также появление пятен может быть связано с изменениями в работе эндокринной системы. Например, хлоазма, или «маска беременности», часто связана с гормональными изменениями и проявляется пятнами на лбу, щеках и подбородке, — отметила Казарян.

Как пояснила врач, пигментные пятна также могут сигнализировать о сахарном диабете, генетических и аутоиммунных заболеваниях. Если пигментные пятна изменяются, вызывают зуд, кровоточат или сопровождаются другими симптомами, такими как потеря веса или усталость, стоит проконсультироваться с врачом для оценки их природы, отметила специалист.

Генетическое заболевание «нейрофиброматоз» может проявляться пятнами цвета кофе с молоком и требует внимания специалиста, так как оно связано с ростом опухолей в нервной системе. Черный акантоз, характеризующийся темными, бархатистыми участками кожи в складках, может указывать на инсулинорезистентность — симптом сахарного диабета. Волчанка или витилиго, при которых появляются депигментированные или воспаленные пятна на коже, говорят об аутоиммунных заболеваниях, — поделилась Казарян.

Ранее иммунолог Надежда Логина заявила, что пыльца сорных трав и плесневелые грибы в опавшей листве представляют особую опасность для аллергиков в конце лета и осенний сезон. При подозрении на аллергическую реакцию врач призвала исключить из рациона ферментированные продукты и сократить прогулки на природе.

болезни
врачи
здоровье
заболевания
Софья Якимова
С. Якимова
