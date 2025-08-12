Иммунолог предупредила о самых опасных аллергенах осенью Иммунолог Логина заявила, что опавшая листва особо опасна для аллергиков осенью

Пыльца сорных трав и плесневые грибы в опавшей листве представляют особую опасность для аллергиков в конце лета и осенний сезон, заявила «Москве 24» иммунолог Надежда Логина. При подозрении на аллергическую реакцию врач призвала исключить из рациона ферментированные продукты и сократить прогулки на природе.

Основным и очень активным аллергеном осенью становятся плесневые грибы. Достаточно теплая и влажная погода, обилие опавшей листвы, в которой они размножаются, провоцируют резкий подъем уровня содержания аллергена в атмосфере, — предупредила Логина.

Она уточнила, что аллергия на плесень проявляется в форме насморка, заложенности носа, кашля и даже приступов бронхиальной астмы. Не исключен и конъюнктивит. Врач добавила, что реакция на пыльцу сорных трав может усугубиться высыпаниями на коже.

Ранее иммунолог Наталья Попова заявила, что учителям в честь 1 сентября не следует дарить букеты с розами, георгинами и ромашками. По ее словам, эти цветы содержат большое количество пыльцы, которая является аллергеном.